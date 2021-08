Herschel Walker suit les conseils de Donald Trump pour se présenter aux élections ⋆ 10z viral

in

L’ancien porteur de ballon géorgien et vainqueur du trophée Heisman, Herschel Walker, a laissé entendre qu’il se serait porté candidat au Sénat dans le passé. Et a reçu le soutien de son ami et allié, Donald Trump.

« Ne serait-ce pas formidable si le légendaire Herschel Walker se présentait au Sénat des États-Unis en Géorgie ? Donald Trump a écrit dans un communiqué officiel en mars. «Il serait imparable, tout comme il l’était lorsqu’il jouait pour les Bulldogs de Géorgie et dans la NFL. C’est aussi une GRANDE personne. Cours, Herschel, cours !

Eh bien, il semble que Donald Trump obtiendra son souhait.

Alors que Herschel Walker n’a fait aucune annonce, il a été rapporté mardi qu’il avait déposé sa candidature à un siège du Sénat en Géorgie.

Rupture : le républicain Herschel Walker se présente au Sénat américain en Géorgie #gapol #gasen https://t.co/CRM44978XG – Greg Bluestein (@bluestein) 24 août 2021

Herschel Walker le rend officiel

“Walker n’a pas immédiatement commenté, bien qu’il ait déposé des documents mardi auprès de la Commission électorale fédérale établissant sa candidature et s’est récemment inscrit pour voter en Géorgie.”

Herschel Walker flirtait avec l’idée de se présenter au Sénat américain depuis un certain temps maintenant. Mais les fans ne savaient pas s’il était sérieux ou non.

Dans le passé, Walker a utilisé sa plate-forme pour partager ses opinions républicaines. Et je suppose qu’il est maintenant prêt à faire une réelle différence.

Herschel Walker espère que les fans de Bulldog se souviendront encore de sa saison Heisman lorsqu’ils se présenteront aux urnes à l’avenir.

