Hershey a accidentellement mis quelque chose dans ce chocolat qui ne devrait pas être là – .

Quand vous pensez à la marque Hershey, vous pensez au chocolat. C’est une marque forte qui remonte à des décennies, et bien que les barres de chocolat Hershey soient l’une des barres chocolatées les plus emblématiques de tous les temps, les produits de la société ne se limitent pas aux caisses des supermarchés. Hershey fabrique, entre autres, des garnitures au chocolat pour la crème glacée et d’autres friandises, et une grande partie de sa garniture de coquille de chocolat est maintenant malheureusement rappelée en raison d’une confusion dans l’installation de conditionnement.

Selon un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA, la société Hershey émet un rappel d’un seul lot de sa garniture de coque en chocolat en raison d’amandes non déclarées. Ce n’est pas un cas où le produit a été contaminé de manière croisée avec un produit d’amande, cependant. Ce rappel est dû à une défaillance totale du protocole d’emballage qui a entraîné le remplissage des bouteilles Hershey avec une garniture de coque Heath à la place. La garniture à saveur de barre Heath comprend des amandes, entre autres ingrédients non inclus dans la garniture Hershey, et comme les amandes sont un allergène sérieux, un rappel a dû être émis.

Le bulletin de rappel fournit des détails supplémentaires sur le nombre de bouteilles mal remplies avec la mauvaise garniture. Hershey dit qu’un lot a été touché, et cela représente environ 1700 bouteilles, selon la société. Le produit a été expédié à travers les États-Unis entre les dates du 15 avril et du 3 mai, et le code produit sur les bouteilles indique 25JSAS1. Le CUP du produit rappelé est 346000. Cette information peut être utilisée pour identifier les bouteilles rappelées, donc si vous avez récemment acheté une garniture de coquille Hershey, vérifiez votre bouteille et comparez les chiffres.

Les amandes sont l’un des nombreux allergènes potentiellement graves qui déclenchent souvent des rappels de produits. Les allergènes comme les noix, le lait et le soja peuvent provoquer des réactions graves chez les personnes qui y sont allergiques. Les symptômes d’une réaction allergique peuvent aller d’une éruption cutanée ou d’un gonflement à des problèmes plus graves tels que des difficultés respiratoires et même la mort. Cela peut sembler ridicule pour quelqu’un qui n’a pas une telle allergie, mais ces rappels doivent être pris très au sérieux car ils pourraient finalement mettre des vies en danger.

Hershey explique comment le problème a été découvert:

Aucun cas de maladie ou de blessure n’a été signalé à ce jour. La situation est survenue en raison d’une erreur isolée dans une usine de fabrication sous contrat. Des mesures immédiates ont été prises pour éviter la récidive. Hershey procède à ce rappel avec l’entière connaissance et la coopération de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Si vous possédez l’une des bouteilles de garniture Hershey rappelées, il vous est conseillé de jeter le produit et de contacter l’entreprise pour un remboursement complet. Les instructions, via la page de rappel, sont les suivantes:

Les consommateurs qui ont acheté des produits Hershey Chocolate Shell Topping après le 15 avril avec le code de lot 25JSAS1 ne doivent pas consommer le produit et doivent contacter Hershey Consumer Relations pour un remboursement complet en appelant au 1-866-528-6848 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h HNE ) ou visitez http://www.askhershey.com.

