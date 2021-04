Herta absorbe la pression de Newgarden pour la victoire à Saint-Pétersbourg · .

Deux pilotes dont les courses ont été ruinées lors de la chute du premier tour à Barber la semaine dernière se sont disputés la victoire dans les rues de Saint-Pétersbourg.

Mais le double champion Josef Newgarden, qui a déclenché l’empilement au Barber Motorsport Park il y a une semaine, s’est vu refuser la victoire à juste titre par le premier pilote qui a heurté sa voiture en rotation ce jour-là – Colton Herta.

Le pilote Andretti a confortablement remporté la pole position hier et a pris le contrôle des travaux dès le début de la course. Fonctionnant sur les pneus «alternatifs», il s’est éloigné du duo Penske de Josef Newgarden et Simon Pagenaud, avec son compatriote partant au premier rang Jack Harvey sur la même gomme.

Sébastien Bourdais, qui a failli ne pas prendre le départ en raison de réparations tardives sur sa machine Foyt, s’est heurté à Pagenaud au premier virage. La paire a continué, mais Bourdais s’est retrouvé avec un nez endommagé.

La plupart des pilotes souhaitant terminer la course de 100 tours avec seulement deux arrêts aux stands, la gestion du carburant était à l’ordre du jour dans les premiers tours. Au 17e tour, Herta est venu à la radio pour avertir son équipe que la surface de la piste commençait à se briser au virage neuf.

Herta a retenu Harvey au début, mais le premier drame de la journée s’est déroulé à l’épingle à cheveux finale, où le multiple champion de NASCAR Jimmie Johnson a dérapé et s’est arrêté. Après plusieurs tentatives infructueuses de recul, l’équipe de sécurité a été dépêchée pour le récupérer, et la course a été mise en garde.

Herta a conservé son avance lors de la reprise de la course, mais vers la fin du premier relais, les pneus tendres de Harvey ont commencé à s’estomper, amenant le duo Penske à portée. Newgarden le repéra rapidement mais Pagenaud se montra plus hésitant, tenant le poste tandis qu’une file d’attente se formait derrière eux, dirigée par Bourdais.

Graham Rahal avait dépassé Alexander Rossi dans le premier tour, et ce duo a également rejoint le train, suivi par Scott Dixon. Au 35e tour, Newgarden les avait écartés de sept secondes en seulement trois tours, et Harvey se dirigeait finalement vers les stands.

Herta et Newgarden sont également arrivés sans perte de positions. Cependant, la poursuite du leader par Newgarden a été compromise par inadvertance par une collision entre Rahal et Rossi.

Johnson a dérapé dans le mur et n’a pas pu s’engager en marche arrière. Mais ils ont pris contact, Rossi a subi une crevaison à l’avant droit et n’a pas pu tourner dans le virage suivant, s’arrêtant avec Rahal. Le pilote du RLL a rapidement engagé la marche arrière et a accéléré, mais Rossi a mis plus de temps à repartir et, jonglant avec un pneu crevé et un frein surchauffé, a brièvement tenu Newgarden.

Newgarden a perdu plus de terrain lorsque lui et Herta sont venus pour leurs derniers arrêts aux stands sous le drapeau vert. Herta était maintenant à 10 secondes sur la route, assez loin pour que lorsque la paire est arrivée dans le même tour, Newgarden a été retardé par le départ de Herta.

Cependant, une deuxième rotation pour Johnson à la sortie du troisième virage a déclenché une période de prudence qui a permis à Newgarden d’appliquer une nouvelle pression sur Herta. Après avoir pris les pneus de rechange pour le relais final, Newgarden a traqué le Herta chaussé primaire au redémarrage, en vain.

Herta a maintenant remporté autant de courses IndyCar que son père Bryan Le processus a été répété après que Jones a déclenché un autre avertissement au 82e tour. par Takuma Sato plus tôt dans la course. Tandis que Jones claquait dans Hinchcliffe, O’Ward est arrivé sur les lieux et a fait basculer la machine Coyne dans un tourbillon.

Au redémarrage final, Herta a de nouveau tenu Newgarden à bout de l’épée. Au cours des derniers tours, les pneus tendres de Newgarden ont finalement commencé à s’estomper, et Herta a retrouvé son avance à plus de deux secondes, scellant sa quatrième victoire dans la série.

Pagenaud complète le podium derrière Newgarden, suivi par Harvey. Dixon s’est frayé un chemin jusqu’à la cinquième place devant Sato. Will Power, qui alignait un modeste 20e, a pris la huitième place derrière Marcus Ericsson. Rinus VeeKay et Bourdais complètent le top 10.

Résultat de la course

