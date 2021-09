Herta doutait de la victoire de Long Beach après une erreur de qualification · .

Après une faute directe lors des qualifications pour la finale de la saison IndyCar à Long Beach, Colton Herta ne pensait pas qu’il lui était possible de s’imposer à partir de la 14e place sur la grille de départ. Mais avec un rythme de course supérieur, un Herta surpris est monté sur la plus haute marche du podium lors de sa « course à domicile » pour clore sa campagne sur une note positive.

« C’était amusant de venir de l’arrière. Un peu plus stressant, mais c’était très amusant », a déclaré Herta après la course de dimanche. “Sans le muff-up en qualifications, je pense que nous aurions pu faire une belle pole position et avoir une autre course dominante.”

Herta a terminé la saison 2021 avec des victoires consécutives dans son État d’origine, la Californie. Il a gagné il y a une semaine à Laguna Seca Raceway depuis la pole position. Mais il semblait que remporter le Grand Prix de Long Beach était hors de portée après la première manche des qualifications, lorsque Herta a heurté le mur au virage huit lors de son premier run avec les pneus à gomme primaire. Le contact avec le mur a plié la biellette de la suspension arrière gauche, et cette pièce s’est complètement cassée lors de son deuxième run, l’empêchant d’enregistrer un temps sur les pneus à mélange alternatif plus tendres.

“J’étais assez en colère contre moi-même pour avoir commis cette erreur de frapper le mur en qualifications et de nous sortir du jeu – alors que je pense que nous aurions vraiment dû bien faire.

“Mais pendant la course, nous étions juste concentrés à essayer d’obtenir le meilleur résultat. Vous savez en quelque sorte au cinquième ou au sixième tour quel type de voiture vous avez, si vous avez quelque chose qui pourrait être bon en course… Je savais en quelque sorte. Je ne pensais pas que nous avions une chance de gagner, pour être honnête. Je pensais qu’un podium serait une portée, mais possible. Je pensais que ça allait être le maximum.

« J’ai été assez surpris de la rapidité avec laquelle nous étions au départ. J’ai été très surpris quand nous avons pu continuer après avoir frappé Ryan [Hunter-Reay] à l’arrière après [Ed] Jones a fait tourner Pato [O’Ward]. Nous avons eu un peu de dégâts à l’avant droit, mais heureusement, cela n’a pas suffi à nous faire sortir, nous avons pu continuer à courir et être rapides.

Herta a gagné quatre positions dans le seul tour d’ouverture, en partie grâce au contact entre Jones et le prétendant au championnat O’Ward qui a fait filer le pilote McLaren SP dans le virage serré en épingle à cheveux 11. Avec la piste partiellement bloquée, Hunter-Reay a dû vérifier au sommet, et Herta n’a pas eu le temps d’éviter d’entrer en contact avec la voiture de son coéquipier Andretti Autosport.

La collision a laissé Herta avec des dommages mineurs. « Le volant était plutôt à droite pendant la majeure partie de la course », a-t-il expliqué. « Je pensais que ça empirait.

« Chaque fois que je tournais à gauche, j’avais beaucoup de sous-virage. Mais, quand je tournais à droite, la chose le lançait. C’était vraiment rapide. J’avais besoin de m’y habituer un peu. Une fois que je l’ai fait, ce n’était pas un gros problème.

Gagner à Long Beach est très spécial pour Herta, qui a grandi à moins de 100 kilomètres au nord de Long Beach dans la ville de Santa Clarita. « J’avais deux semaines quand je suis arrivé à Long Beach pour la première fois. Mon père [Bryan] conduisait en 2000.

«Je me souviens avoir grandi ici, venir à cette course chaque année quand j’avais cinq, six, sept ans, jusqu’à ce que je coure en IndyCar en 2019. Je ne peux pas croire que je l’ai gagnée lors de mon deuxième essai. Je suis super content. C’est énorme pour moi.”

La victoire de Herta à Long Beach était sa troisième de la saison, à égalité avec le champion Álex Palou pour le plus grand nombre de victoires en 2021. Cela a également propulsé Herta à la cinquième place du classement final du championnat IndyCar Series – qui aurait pu être beaucoup plus élevé, potentiellement, sinon pour quatre retraites coûteuses au cours de la saison.

Mais Herta ne voit pas la nécessité d’apporter des changements drastiques dans son secteur du camp Andretti Autosport pour lui permettre de concourir pour un championnat en 2022. »[We] juste besoin de le nettoyer un peu », a-t-il déclaré. « Nous avons été si proches.

« Je pense qu’il y a eu trois ou quatre autres fois où nous aurions dû gagner, et nous ne l’avons pas fait pour différentes raisons. Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet en ce moment. Je pense, donnez un mois et regardez-le ensuite, un peu avant la saison morte, débriefing sur 2021, ce que nous devons faire mieux – pour être en quelque sorte dans la position d’Álex avant le tour final en 2022.

