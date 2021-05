Herta exclut le changement de F1 en signant un nouvel accord avec Andretti

Colton Herta ne roulera pas en Formule 1 ou pour Roger Penske ou Chip Ganassi ou n’importe où sauf Andretti Autosport pour le moment.

La star de 21 ans a signé vendredi une prolongation de contrat de deux ans dans la tribune de presse d’Indianapolis Motor Speedway, mettant fin aux spéculations selon lesquelles il pourrait passer en F1 ou dans une autre équipe IndyCar la saison prochaine.

Perdre Herta au profit d’une autre équipe de la série aurait mis le propriétaire de l’équipe Michael Andretti dans une position délicate. Andretti a concouru avec et contre le père de Herta, Bryan, pendant des années et les deux sont devenus de bons amis et des partenaires de longue date de l’équipe de course.

«S’il recevait une bonne offre de la Formule 1, je pourrais le voir. Mais j’étais plus inquiet qu’une autre équipe IndyCar vienne le chercher », a déclaré Andretti. «Je le connais depuis sa naissance. alors ça aurait été nul s’il était allé à Penske ou Ganassi et que nous courions contre lui.

Ce n’est plus quelque chose qu’Andretti doit envisager.

Herta continuera de piloter la Honda n ° 26 avec Gainbridge comme sponsor principal pendant encore 2 1/2 saisons.

L’annonce intervient moins de trois semaines après que Herta ait remporté sa quatrième victoire en carrière, celle-ci à Saint-Pétersbourg. Herta a déclaré que la victoire avait peut-être accéléré les négociations pour garder l’une des meilleures perspectives d’agent libre hors du marché.

Il n’a fallu qu’environ deux semaines pour conclure l’affaire. Herta a reconnu que d’autres équipes d’IndyCar étaient intéressées à le rencontrer, mais son accord actuel ne lui a permis de parler que plus tard cette année.

«Je ne gère pas vraiment les contrats, mon père le fait, mais c’est bien de savoir que vous allez être dans le même siège et avec la même équipe pendant 2 ans et demi», a déclaré Herta. «Je pense que le faire tôt peut soulager certaines personnes, mais je ne fais pas partie de ces personnes. Les objectifs sont les mêmes: remporter le 500 (Indianapolis) et le championnat. »

Herta a déjà un CV impressionnant. En 2019, il est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de la série IndyCar lorsqu’il a remporté son troisième départ en carrière juste avant son 19e anniversaire. Maintenant dans sa troisième saison, il est un prétendant au championnat.

Herta s’est qualifié dans le top 10 des quatre courses de cette saison, a remporté la pole et mené tous les tours sauf trois à Saint-Pétersbourg, et a terminé cinquième de la deuxième course au Texas le 2 mai.

Il espère que l’élan de la dernière course se traduira par plus de succès pendant le plus grand mois d’IndyCar, y compris le GP d’Indy de samedi. Il pourrait être l’un des favoris de l’Indy 500 le 30 mai.

Herta est l’un des nombreux jeunes visages qu’IndyCar espère construire son avenir.

La liste comprend le Mexique Pato O’Ward et l’Espagnol Alex Palou, qui sont deuxième et troisième au classement, la recrue Scott McLaughlin de Nouvelle-Zélande et Rinus Veekay des Pays-Bas.

“En ce qui concerne les jeunes talents, cela arrive de temps en temps en IndyCar, mais généralement pas comme ça”, a déclaré Herta, le meilleur jeune américain du groupe. «Il y a cinq, six très bons pilotes qui pourraient être ici au cours des 15 prochaines années.»

Herta pourrait être l’un d’entre eux bien que ses succès à un si jeune âge aient suscité des discussions, il pourrait être destiné à la F1, une série dominée par les pilotes européens. Adolescent, il a passé du temps en Europe dans l’espoir de gravir les échelons, mais a fini par revenir aux États-Unis en 2017 et est depuis dans le système d’échelles IndyCar.

Andretti a connu des difficultés lors de sa seule et unique saison de F1 en 1993 et ​​n’hésite pas à transmettre ses conseils.

“Vous ne le faites pas (F1) à moins que vous ne soyez avec une équipe de haut niveau et que Bryan le comprenne aussi”, a déclaré Andretti. «Réussirait-il en F1? Sans aucun doute. Il a ce qu’il faut pour le faire et il a vécu là-bas aussi, alors il le comprend.

Pour l’instant, Herta semble être assez à l’aise pour concourir là où il a toujours été.

“J’ai toujours aimé IndyCar le plus”, a déclaré Herta. «Je pense qu’il faudrait une très bonne offre de Formule 1 pour m’éloigner d’IndyCar parce que c’est tout ce que j’ai connu et tout ce que j’ai apprécié. Je vais donc me concentrer sur IndyCar. »