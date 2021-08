Herta prend la pole position dominante à Nashville après le crash de Newgarden · .

Colton Herta a remporté la pole position pour le premier Grand Prix Music City dans les rues de Nashville, Tennessee, poursuivant sa forme dominante depuis le début du week-end.

Après avoir mené les deux premières séances d’essais, Herta a pu utiliser son rythme supérieur sur les pneus « noirs » à composé primaire plus durs au premier tour pour économiser un ensemble de nouveaux pneus à mélange alternatif pour la phase de qualification Fast Six. Lors de son dernier tour lancé, le pilote Andretti s’adjuge la première place avec un temps au tour de 1’13.684.

“Ce que nous avons fait en Q1 nous a vraiment aidés là-bas, avec la possibilité de transférer sur les pneus noirs”, a déclaré Herta après les qualifications. « Nous sommes vraiment dans une ligue à nous. »

Les pilotes Chip Ganassi Racing et prétendants au championnat Scott Dixon et Álex Palou ont terminé la séance avec les deuxième et troisième meilleurs temps, respectivement. Cependant, le leader du championnat Palou se verra infliger une pénalité de six places sur la grille en raison d’un changement de moteur non approuvé avant le début du week-end. Il débutera donc la course de demain à la neuvième place, une position derrière son plus proche rival dans les points, Patricio O’Ward de McLaren SP.

Avec la pénalité de Palou, Alexander Rossi se hisse à la troisième place de la grille, devant Felix Rosenqvist avec son meilleur résultat de qualification de la saison en quatrième position. Romain Grosjean partira cinquième, suivi par l’agent libre en attente Jack Harvey sixième, et Simon Pagenaud – le meilleur des pilotes Penske – septième.

Josef Newgarden, originaire de la ville voisine de Hendersonville, Tennessee, partira 12e après que son meilleur tour au deuxième tour des qualifications a été supprimé pour avoir provoqué un drapeau jaune local. Newgarden a raté le sommet au virage 11 et a brisé le mur menant à South 2nd Street, tout en essayant d’améliorer un temps qui l’aurait envoyé au Fast Six. « Vous ne pouvez pas détruire et ne pas être pénalisé. C’est à moi de jouer », a déclaré Newgarden en riant lors de son entretien post-qualification.

La recrue Jimmie Johnson a sorti le seul drapeau rouge de l’après-midi lorsqu’il a chuté au virage 10 lors de son tour de chauffe à seulement deux minutes du premier tour des qualifications. Rinus VeeKay et Scott McLaughlin ont également frappé le mur lors du premier tour, les laissant incapables d’avancer dans la session. VeeKay partira 22e, McLaughlin 23e et Johnson 25e.

Grille provisoire du Grand Prix Music City

PositionCarDriverTeamEngine126Colton HertaAndrettiHonda29Scott DixonGanassiHonda327Alexander RossiAndrettiHonda47Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet551Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda660Jack HarveyMeyer ShankHonda722Simon PagenaudPenskeChevrolet85Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet910Alex PalouGanassiHonda1029James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda1112Will PowerPenskeChevrolet122Josef NewgardenPenskeChevrolet1315Graham RahalRLLHonda1428Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda156Helio CastronevesMeyer ShankHonda1614Sebastien BourdaisFoytChevrolet1745Santino FerrucciRLLHonda189Scott DixonGanassiHonda194Dalton KellettFoytChevrolet2020Conor DalyCarpenterChevrolet2159Max ChiltonCarlinChevrolet2221Rinus VeeKayCarpenterChevrolet233Scott McLaughlinPenskeChevrolet2430Takuma SatoRLLHonda2548Jimmie JohnsonGanassiHonda2618Ed JonesCoyne / VasserHonda2752Cody WareCoyne / RWRHonda

