Herta remporte la pole à Laguna Seca ; Palou se qualifie quatrième · .

Combien de semaines ont L’OMS passé au n ° 1 du palmarès britannique des albums, depuis leur première apparition là-bas en décembre 1965? La réponse très surprenante est une. Sur la carte du 18 septembre 1971, Pierre, Roger, John et Keith ont atteint le sommet avec le puissant Who’s Next. L’album, sorti le 14 août, […] More