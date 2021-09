Herta remporte la pole ; Palou est quatrième ; Quartier, sixième ; Newgarden décroche

in

19/09/2021 à 03:04 CEST

L’Américain Colton Herta a remporté la pole à Laguna Seca ce samedi pour la deuxième course consécutive et tentera dimanche d’égaler son père en tant que double vainqueur sur le circuit californien après en 2019, il a obtenu son premier triomphe.

Mais également, une nouvelle victoire le placerait au premier rang de la famille en tant que pilote le plus titré en compétition IndyCar.

Herta a remporté la pole en 2019 lorsque Laguna Seca est revenue au calendrier IndyCar. La course a été annulée pendant la pandémie l’année dernière, mais il est revenu ce week-end en tant qu’avant-dernière course du championnat IndyCar.

Bien que Herta ne soit pas candidate au titre, Laguna Seca est un sentier spécial pour le natif de Californie et sa famille. Ce week-end marque le 25e anniversaire de la passe légendaire d’Alex Zanardi au père de Herta, Bryan, au tire-bouchon sur le circuit permanent de 11 tours et 3,601 kilomètres.

Cette passe est devenue l’un des moments les plus indélébiles sur le terrain et a fait de Laguna Seca synonyme de Herta. Deux des quatre victoires de Bryan Herta sont survenues à Laguna Seca, en 1998 et 1999.

Colton Herta a réalisé un chrono chronométré officiel de 1 minute 10,7994 secondes qui lui a permis d’obtenir sa troisième pole de la saison, la septième de sa carrière.

Le jeune pilote, qui compte quatre victoires en carrière, dont trois en pole position, Il cherchera à dépasser son père dans la colonne des victoires avec un cinquième ce dimanche.

“Je pense que l’objectif est de battre tout le monde en victoires”, a déclaré Colton Herta. “Mais je pense que beaucoup de gens respectaient (Bryan Herta) et pensaient qu’il était un excellent pilote. Alors, quand tu peux battre quelqu’un comme ça dans les victoires pro, ça veut vraiment dire beaucoup. ».

Herta débutera aux côtés de son coéquipier Andretti Autosport et son compatriote, Alexander Rossi, qui a réalisé la semaine dernière son premier podium de la saison.

Le vétéran autrichien Will Power commencera troisième parce que le contrôle de course IndyCar l’a laissé derrière Rossi pour une violation lors de la ronde de qualification Fast Six.

“Parfois dans la vie, j’aimerais que vous puissiez refuser les pénalités parce que je préfère commencer troisième que deuxième”, a déclaré Rossi. “Nous croyons que on a de bonnes chances, on va juste attendre et voir ce que ça donne (dimanche).”

Les prétendants au championnat étaient les suivants, comme seul leader aux points, l’Espagnol Alex Palou, et le Mexicain Pato O’Ward, deuxième, se sont qualifiés pour le dernier tour de qualification.

Palou s’est qualifié quatrième et O’Ward sixième, tandis que le jeune Américain Oliver Askew s’est placé entre eux dans leur test pour un siège gratuit à Rahal Letterman Lanigan.

Le Suédois Marcus Ericsson et le Néo-Zélandais Scott Dixon ne se sont pas qualifiés pour le tour final et les coéquipiers de Chip Ganassi Racing partiront septième et huitième.

L’Américain Josef Newgarden, double vainqueur du championnat IndyCar, a terminé à la 17e placeou comme la recrue néo-zélandaise Scott McLaughlin, seizième, après que les deux aient eu les meilleurs temps dans les premier et deuxième tours d’entraînement, respectivement.

Palou mène l’équipe Ganassi au classement avec un avantage de 25 points sur O’Ward, donc tous ses coéquipiers ont déjà déclaré que ils ont travaillé en faveur du jeune pilote espagnol, que s’il gagnait le championnat, il entrerait dans l’histoire en étant le premier de son pays à le faire.

Ericsson, qui a 75 points et est cinquième, a admis que le championnat “est probablement trop tôt” pour lui de le gagner.

Dixon a 49 points de retard sur Palou, mais il n’a pas été gêné par son effort de qualification.

“C’est ce que c’est”, a déclaré le sextuple champion en titre. Avec cinq départs précédents à Laguna Seca dans une voiture Indy et une sixième course dans une voiture de sport, Dixon est le pilote le plus expérimenté sur la piste dans le peloton de 27 voitures.

Palou n’a jamais couru à Laguna Seca et O’Ward de l’équipe Arrow McLaren SP a cinq départs juniors.

Mais au cours de deux jours de pratique puis de qualification, Palou semblait avoir la patience et la précision pour la piste, tandis qu’O’Ward a fait plusieurs faux virages qui ne lui ont finalement pas causé beaucoup de problèmes.

O’Ward a insisté sur le fait qu’il est prêt à obtenir le titre de champion et considère que l’équipe a fait des mérites pour remporter le grand prix.