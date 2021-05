Hertha Berlin accueille le SC Freiburg

05/05/2021 à 18:31 CEST

le Fribourg voyager ce jeudi pour Stade olympique de Berlin se mesurer avec Hertha à son trentième tour de Bundesliga, qui débutera à 18h30.

le Hertha Berlin Il affronte le match du trentième jour avec la volonté d’ajouter plus de points à son classement après avoir tiré le dernier match joué contre le Mayence 05. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 29 matchs disputés à ce jour en Bundesliga et cumulent un chiffre de 49 buts encaissés contre 35 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le SC Fribourg a remporté la victoire contre le Schalke 04 lors de leur dernier match de la compétition (4-0), avec autant de Artilleur chrétien, Lucas Holer Oui Roland Sallai, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Hertha Berlin. Sur les 29 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Bundesliga, le SC Fribourg Il en a remporté 11 avec 44 buts pour et 42 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Hertha Berlin ils ont gagné quatre fois, perdu sept fois et fait match nul trois fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus d’occasions que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. À la maison, le SC Fribourg a un bilan de quatre victoires, sept défaites et trois nuls en 14 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Hertha Berlin pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade olympique de Berlin, obtenant au final quatre victoires, trois défaites et sept nuls en faveur de la Hertha Berlin. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Bundesliga. La dernière confrontation entre les Hertha et le Fribourg Cette compétition s’est déroulée en décembre 2020 et s’est terminée par un score de 4-1 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 13 points en faveur de la SC Fribourg. Les locaux, avant ce match, sont à la seizième place avec 27 points au classement. Pour sa part, SC Fribourg il compte 40 points et occupe la neuvième position du classement.