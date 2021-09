Hertha Berlin s’impose face à Greuther Fürth en seconde période (2-1)

17/09/2021 à 22:31 CEST

Les Herta a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Greuther plus loin ce vendredi dans le Stade olympique de Berlin. Les Hertha Berlin est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-3 à Bochum. Du côté des visiteurs, le Greuther plus loin il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le VfL Wolfsbourg. Avec cette défaite, l’équipe des Clubs était en dix-huitième position après la fin du match, tandis que Hertha Berlin est neuvième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait cadré, les 45 premières minutes se sont donc terminées sur le même score de 0-0.

En deuxième mi-temps, il a marqué un but Greuther plus loin, qui a sorti son marqueur par un but du point de penalty de Branimir Hrgota à 57 minutes. Cependant, l’équipe bleu et blanc a égalisé, portant le score à 1-1 grâce à un but de Jürgen Ekkelenkamp à 61 minutes. L’équipe locale s’est de nouveau jointe, ce qui a renversé la vapeur, réalisant 2-1 grâce à un but contre son camp de Maximilien Bauer à 79 minutes. Finalement, le match s’est terminé sur un score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Herta a donné accès à Linus jaspe gechter, Dennis Jastrzembski, Davie Selke, Jürgen Ekkelenkamp et Marco Richter pour Dedryck Boyata, Marvin plattenhardt, Ishak Belfodil, Kevin Prince Boateng et Myziane maolida, Pendant ce temps, il Greuther plus loin a donné le feu vert à Dickson abiama, Abdourahmane Barry, Jamie Leweling et Adrien fein pour Cédric Itten, Jethro Willems, Jérémy Dudziak et Paul Séguin.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, un pour Kevin Prince Boateng, de l’équipe locale et deux pour Havard Nielsen et Abdourahmane Barry, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Herta il reste six points et le Greuther plus loin avec un point.

Le lendemain, l’équipe de Pal Dardaï affrontera RB Leipzig, Pendant ce temps, il Greuther plus loin Stefan Leitl lui fera face Bayern Munich.

Fiche techniqueHertha Berlin :Alexander Schwolow, Niklas Stark, Marton Dardai, Dedryck Boyata (Linus Jasper Gechter, min.27), Deyovaisio Zeefuik, Lucas Tousart, Kevin Prince Boateng (Jurgen Ekkelenkamp, ​​​​min.60), Marvin Plattenhardt (Dennis Jastrzembski, min.46 ), Ishak Belfodil (Davie Selke, min.59), Myziane Maolida (Marco Richter, min.68) et Suat SerdarGreuther Fürth :Sascha Burchert, Marco Meyerhofer, Nick Viergever, Maximilian Bauer, Jetro Willems (Abdourahmane Barry, min.64), Havard Nielsen, Sebastian Griesbeck, Paul Seguin (Adrian Fein, min.88), Jeremy Dudziak (Jamie Leweling, min.86) , Cedric Itten (Dickson Abiama, min.64) et Branimir HrgotaStade:Stade olympique de BerlinButs:Branimir Hrgota (0-1, min. 57), Jurgen Ekkelenkamp (1-1, min. 61) et Maximilian Bauer (2-1, min. 79)