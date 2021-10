Hertz aurait commandé 100 000 Teslas pour un contrat de 4,2 milliards de dollars

La société de location de voitures Hertz a commandé une flotte de 100 000 Tesla d’une valeur d’environ 4,2 milliards de dollars, selon un rapport de Bloomberg. Citant des sources anonymes familières avec l’accord, Bloomberg a déclaré que les voitures seraient livrées au cours des 14 prochains mois, dans le cadre d’un plan ambitieux de Hertz visant à électrifier sa flotte quelques mois seulement après que l’entreprise ait échappé à la faillite.

La commande est la plus importante jamais enregistrée pour les voitures électriques, selon Bloomberg, et a déjà soutenu l’action de Tesla, qui était en hausse de 4,3% par rapport à l’actualité des échanges pré-commercialisation. Il a également été rapporté ce matin que le modèle 3 de Tesla est devenu le premier véhicule électrique à figurer en tête des ventes mensuelles en Europe en septembre. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé des ventes record au troisième trimestre, malgré les pénuries de puces qui nuisent au marché automobile.

Cela a été un très bon mois pour Tesla

Bloomberg dit que le premier des Tesla Model 3 sera disponible à la location chez Hertz sur les principaux marchés américains et européens à partir de début novembre. Les locataires pourront utiliser le réseau de superchargeurs de Tesla, et Hertz aurait l’intention de créer son propre réseau de chargeurs pour compléter celui de Tesla afin d’atténuer l’anxiété liée à l’autonomie.

Hertz a fait faillite en mai de l’année dernière, après que le marché de la location de voitures ait été durement touché par la pandémie. L’entreprise, qui a plus de cent ans, a finalement été refinancée à hauteur de 5,9 milliards de dollars par des investisseurs menés par Knighthead Capital Management et Certares Management. Selon Bloomberg, Hertz prévoit désormais d’électrifier la quasi-totalité de ses quelque 500 000 voitures et camionnettes, la commande Tesla comprenant une première partie importante.