Hervé Renard doit saisir l’opportunité au milieu des perturbations pour rafraîchir l’Arabie saoudite

Un retour aux qualifications pour la Coupe du monde 2022 après 502 jours d’absence présente ses propres pressions pour le patron sous-utilisé de l’Arabie saoudite, Hervé Renard.

Le jeu international a été touché de manière unique par la crise du coronavirus, alors que la quarantaine et les restrictions de voyage mordent. La tournée en cours du Français sur les terrains de la Ligue professionnelle saoudienne, documentée avec diligence et avec enthousiasme sur son compte Instagram, ne peut que partiellement satisfaire une soif d’action réelle.

Ses Green Falcons, au moment de la rédaction de cet article, ont la chance de jouer ce mois-ci l’un des trois matches de compétition dans toute la région de l’AFC lors de la visite en Palestine le 30 mars.

Les matchs amicaux de novembre contre la Jamaïque sont en effet les seuls matches que le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations ait supervisé en plus d’un an. Un sentiment de frustration doit être accablant.

La réaction de Renard à son retour managérial est intrigante. Adoptera-t-il une séquence conservatrice avec ses charges deuxième dans le groupe D, bien qu’avec un match en cours contre l’Ouzbékistan, ou saisira-t-il une opportunité tardive d’injecter du sang frais dans un groupe qui montre des signes de vieillissement?

Ses choix pour le camp d’entraînement de Riyad qui précède le match amical du 25 mars contre le Koweït et son affrontement ultérieur avec les Lions de Canaan donneront un ton important pour les défis à venir.

La liste originale de 22 joueurs pour le double en-tête contre la Jamaïque contenait 14 joueurs avec des sélections comptées à un chiffre. L’encouragement d’une raclée 3-0 de la deuxième corde du Reggae Boyz a été tempéré par la défaite 2-1 lorsque Leon Bailey, star du Bayer Leverkusen, s’est déchaîné.

C’était une continuation de la sélection expérimentale prise au 24e Coupe du Golfe. Les sommets atteints lors de la victoire 1-0 en demi-finale contre le Qatar, son hôte, ont été écrasés lors de la défaite 1-0 face à Bahreïn non affranchi, ce résultat jetant une lumière incertaine sur son mandat naissant.

Pourtant, l’équipe jamaïcaine peut également être vue de manière étroite. Le défenseur d’Ettifaq Saeed Al Rubaie était le seul joueur choisi qui n’appartenait pas à un poids lourd établi de la SPL.

Le talent est sans doute la deuxième plus grande compétition nationale d’Asie. Renard devrait y puiser.

Il ne s’agit pas d’ignorer les géants. Abdulelah Al Amri, non plafonné, d’Al Nassr a excellé au poste d’arrière central tout au long d’une saison difficile, tout comme son ailier prodigieusement doué de 20 ans, Khalid Al Ghannam.

Les deux, à fond, méritent des débuts seniors.

Le défenseur Ahmed Sharahili, des dirigeants d’Al Shabab, a également présenté de solides arguments pour ne plus être une «merveille à cap unique».

Les perspectives du SPL au sens large doivent entrer dans les pensées de Renard.

L’ancien ailier saoudien des moins de 23 ans Hassan Al Amri a brillé dans le grand temps. Le parcours de 11 buts du joueur de 26 ans est cinq de plus que son compatriote le plus proche, Salem Al Dawsari, et seulement trois derrière le chiffre de huit passes décisives établi par le nouveau garçon d’Al Hilal, Abdullah Al Hamdan.

Al Fateh est assis à un endroit en dehors de la zone de largage, mais offre deux options intéressantes.

L’attaquant Ali Al Zaqan a fourni cinq buts et trois passes décisives. L’arrière droit Nawaf Boushal, 21 ans, a été le choix de la ligue à sa place, un sort mis en évidence par la course de boucaniers et la finition basse lors de l’humiliation 4-0 d’Ettifaq en novembre.

Saud Abdulhamid d’Ittihad n’est pas le seul jeune arrière à l’immense promesse dans le Royaume.

Leur forme forte est bien chronométrée avec l’arrière droit de Hilal Mohammed Al Breik pas à son meilleur.

L’ailier électrique d’Ettifaq, Mohammed Al Kuwaykibi, est de retour en pleine forme et avec trois buts et une passe lors de ses quatre derniers points en SPL, se rapproche de sa forme maximale. Sa nature imprévisible et ses dribbles dynamiques offrent un repoussoir volontaire à l’indispensable Al Dawsari.

À 26 ans, il est maintenant temps d’ajouter au transport de cinq plafonds accumulé en 2018.

Il y a beaucoup à réfléchir à Renard, en particulier avec les Palestiniens qui ont fourni une opposition acharnée lors du triste match nul et vierge d’octobre 2019. Quelques surprises seraient les bienvenues.

En savoir plus sur l’application Sport360