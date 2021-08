On dirait que sa mère sera jouée par nul autre que Laney de She’s All That, Rachael Leigh Cook, qui la console de la rupture. L’une de ses amies, interprétée par Madison Pettis de The Game Plan, ose alors le personnage de Rae pour relooker un autre homme après l’avoir fait avec son ex petit ami. Ils font le pari et choisissent Cameron Kweller de Tanner Buchanen, décrit comme un « désastre », « bizarre » et « antisocial » par Padgett.