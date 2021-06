Hesa : connexion rurale du dernier kilomètre pour acheter et vendre

En février 2021, Hesa ​​a été reconnue comme l’une des cinq meilleures startups parmi plus de 1000 startups en Inde et dans cinq autres pays au concours Innopreneurs Startup.

Rencontrez Vamsi Udayagiri qui fait sa part pour combler le fossé rural entre les entreprises et les consommateurs. Sa dernière entreprise est Hesa, une startup rurale basée à Telangana qui relie Bharat à l’Inde de manière phygite. « Il redéfinit le commerce rural en fournissant une connexion physique et numérique du dernier kilomètre aux zones rurales », déclare Vamsi, fondateur et PDG de Hesa. « Notre objectif principal est de permettre aux marques d’atteindre les clients du dernier kilomètre dans la région reculée de Bharat de manière phygitique. »

La place de marché B2B intégrée de Hesa ​​relie les deux extrémités et permet d’acheter et de vendre avec un accès presque « à la porte ». L’approche phygital de Hesa ​​(un réseau physique d’entrepreneurs au niveau du village appelé Hesaathis, assisté par une plate-forme de commerce numérique dans chaque village) permet aux entreprises d’atteindre, de présenter, de convaincre et de traiter avec leur public cible rural, explique Vamsi.

L’objectif de Hesa ​​est d’être le connecteur et de fournir un accès de bout en bout aux marques, une opportunité pour les consommateurs ruraux, de créer des microentrepreneurs et donc de permettre de multiples moyens de subsistance à grande échelle. Commençant ses opérations en avril 2020, Hesa ​​a clôturé l’année avec un chiffre d’affaires brut de 30,12 crores de roupies. Il a connu une croissance mensuelle moyenne de 25% et un taux de rétention de 65%. « Dans le processus, Hesa ​​a pu décoder le modèle économique unitaire pour l’écosystème rural », dit-il.

Les entreprises de l’Inde rurale prospèrent grâce à la confiance et aux relations, dit-il. La compréhension profonde de Hesa ​​du client rural et la présence d’un entrepreneur local féru de technologie au niveau du village, le Hesaathi, fait de Hesa ​​le connecteur rural incontournable. Hesa opère actuellement dans 11 districts, avec une présence dans les États d’Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka et Maharashtra et plus de 7 000 Hesaathis, dont plus de 30% sont des femmes. Vamsi dit que Hesa ​​a servi plus de six clients lakh avec 40 marques sur la plate-forme de Hesa ​​en l’espace d’un an.

En mars 2021, Hesa ​​est devenue l’un des deux lauréats parmi plus de 200 startups à travers le pays dans le cadre du concours « Road to Elevate » de la cellule d’entrepreneuriat de l’IIT Madras. En février 2021, Hesa ​​a été reconnue comme l’une des cinq meilleures startups parmi plus de 1000 startups en Inde et dans cinq autres pays au concours Innopreneurs Startup.

Hesa offre à chaque entreprise un espace pour parcourir son réseau et atteindre les coins les plus reculés pour proposer ses produits et/ou services. Dans un village alimenté par Hesa, les clients ruraux peuvent acheter ou vendre une gamme de produits, bénéficier de services bancaires et d’autres facilités financières et également payer leurs factures de services publics dans le confort de leur village. Tout ce qui est nécessaire est une visite à l’entrepreneur local au niveau du village (Hesaathi), qui se connecte à la plate-forme numérique Hesa ​​et effectue la transaction en son nom.

Au milieu de la crise de Covid-19, Hesa ​​a agi comme un pont entre les marques essayant d’atteindre le marché rural et les clients ayant besoin de services et de produits. Il a récemment lancé une initiative #savinglivelihood qui offrira des opportunités d’emploi à ceux qui ont perdu leur emploi/emploi au milieu de la crise. Il a déjà embarqué 300 personnes à travers l’imitation en très peu de temps.

Hesa a livré un kit de rationnement essentiel d’une valeur d’environ Rs 400 pour les patients Covid. Il vend environ 1000 kits chaque jour. Depuis que les gouvernements central et étatique ont mis au point une assurance Covid, Hesaathis vend environ 4 000 polices de ce type chaque mois.

« Les agriculteurs des petits villages n’ont pas pu vendre leurs produits en raison des restrictions de verrouillage. Hesa a aidé à revendre des produits tels que l’oignon, le gingembre, les pommes de terre, le paddy d’une valeur de Rs 7-8 lakh », a déclaré Vamsi, ajoutant : « Nous aidons activement les clients ruraux à enregistrer la vaccination et avons aidé 3 000 personnes.

