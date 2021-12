Hetero obtient le feu vert de la DCGI pour fabriquer et commercialiser des gélules de Molnupiravir

La société commercialisera la capsule sous la marque Movfor. Il sera produit dans les installations de la société au Telangana et dans l’Himachal Pradesh, a déclaré Hetero dans un communiqué.

La société pharmaceutique Hetero, basée à Hyderabad, a déclaré mardi avoir reçu l’autorisation du Drug Controller General of India (DCGI) pour la fabrication et la commercialisation de gélules de Molnupiravir de 200 mg qui sont utilisées pour traiter les patients adultes COVID-19 à haut risque. commercialiser la capsule sous la marque Movfor. Il sera produit dans les installations de la société au Telangana et dans l’Himachal Pradesh, a déclaré Hetero dans un communiqué.

« Le Movfor d’Hetero sera disponible dans un emballage de 40 capsules (200 mg par capsule) et sera commercialisé par sa société associée ‘Hetero Healthcare’ en Inde avec le soutien de son solide réseau de distribution à travers le pays », a-t-il ajouté. le développement, le président du groupe de sociétés Hetero, B Partha Saradhi Reddy, a déclaré : « Cette approbation consolide les efforts de l’Inde pour faire face aux plus grandes menaces pour la santé au monde, à savoir le COVID-19. L’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels restera toujours la plus haute priorité pour nous. »

Hetero a déclaré que le molnupiravir, un antiviral oral expérimental, est indiqué pour une utilisation d’urgence restreinte en Inde pour traiter les patients adultes atteints de COVID-19 et de SpO2 à 93% et qui présentent un risque élevé de progression de la maladie. La société a déclaré avoir conclu un accord accord de licence volontaire non exclusif avec MSD pour la fabrication et la distribution du médicament antiviral thérapeutique oral expérimental « Molnupiravir » pour le traitement du COVID-19.

Le molnupiravir est une forme biodisponible par voie orale d’un puissant analogue du ribonucléoside qui inhibe la réplication de plusieurs virus à ARN, dont le SRAS-CoV2, l’agent causal du COVID-19, a-t-il ajouté. En vertu de l’accord de licence, Hetero sera autorisé à étendre l’accès au molnupiravir dans en Inde et dans d’autres pays à revenu faible et intermédiaire, suite aux approbations d’autorisation d’utilisation d’urgence par les organismes de réglementation locaux.

Il a terminé un essai clinique de phase 3, approuvé par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), chez environ 1 218 patients COVID-19, dont les données ont été approuvées par le comité d’experts du sujet et recommandées pour une autorisation de mise sur le marché. Par la suite, le CDSCO a fourni l’approbation pour la fabrication et la commercialisation, a ajouté la société.

