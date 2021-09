Hetero obtient le feu vert du DCGI pour lancer une version biosimilaire de Tocilizumab

in

Le Drug Controller General of India (DCGI) a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à Hetero pour le lancement d’une version biosimilaire de Tocilizumab, un médicament Covid-19 pour les adultes hospitalisés. La société basée à Hyderabad a déclaré lundi que le médicament serait disponible dans le pays d’ici la fin septembre sous le nom de marque Tocira. Le Tocilizumab 400 mg/20 ml de Hetero est la version biosimilaire du médicament Actemra/RoActemra de Roche. Le tocilizumab est distribué par Cipla en Inde sous licence de Roche. Il a été utilisé pour le traitement des patients critiques de Covid afin de réduire le nombre de décès. Le médicament était en pénurie dans le pays lors de la deuxième vague. Il existe également une pénurie mondiale de ce médicament.

B Partha Saradhi Reddy, président du groupe Hetero, a déclaré que l’approbation était extrêmement cruciale pour la sécurité d’approvisionnement en Inde, étant donné qu’il existe une pénurie mondiale de tocilizumab. « Cela démontre nos capacités techniques et notre engagement à apporter des thérapies importantes pertinentes aux soins de Covid », a déclaré Reddy. Hetero Biopharma, une société du groupe Hetero, fabriquera le médicament à Hyderabad. Hetero a déclaré que le médicament serait utilisé pour traiter Covid-19 chez les adultes qui reçoivent des corticostéroïdes systémiques et même ceux qui ont besoin d’oxygène supplémentaire, d’une ventilation mécanique non invasive ou invasive.

ou oxygénation extracorporelle par membrane.

Hetero avait précédemment lancé les médicaments Covd-19 Covifor (générique pour Remdesivir) et Favivir (générique pour Favipiravir).

Hetero a un accord de licence avec MSD pour la fabrication et la distribution du médicament antiviral thérapeutique oral expérimental Molnupiravir pour le traitement de Covid-19. Hetero a également conclu un partenariat de fabrication avec le Fonds d’investissement direct russe pour la fabrication de 100 millions de doses du vaccin Sputnik V Covid-19.

