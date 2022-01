Heung-min Son absent le mois prochain avec la star de Tottenham pour manquer des affrontements cruciaux entre Arsenal et Chelsea

Antonio Conte a confirmé que la star de Tottenham, Heung-min Son, serait absente jusqu’à quatre semaines, manquant des matchs cruciaux contre Arsenal, Chelsea et Leicester.

Son a été retiré de l’action avec 11 minutes à jouer lors de la défaite aller des Spurs en demi-finale de la Coupe Carabao contre Chelsea, mais sa blessure n’a été remarquée qu’après le match.

.

Son a quitté le terrain pour se reposer, mais une blessure a été découverte plus tard

.

Conte sera sans son homme clé lorsque les Spurs affronteront leurs deux plus grands rivaux, Chelsea et Arsenal

Conte espérait donner une pause à son attaquant vedette avant quelques semaines mouvementées, mais il a maintenant révélé qu’il serait probablement sans le Coréen jusqu’à un affrontement en championnat avec Southampton le 9 février.

« C’était une situation étrange contre Chelsea », a déclaré Conte.

« J’ai fait deux remplacements ensemble, avec Lucas Moura puis Son.

« Mais pas pour blessure, c’était le remplacement, mais seulement pour essayer de leur donner un peu de repos, les 15 minutes de repos.

.

Son continue d’exceller pour les Spurs, peu importe qui est le manager

getty

Maintenant, le sous-performant Harry Kane devra assumer le fardeau supplémentaire des buts

« Puis, le lendemain, il [Son] a ressenti un peu de douleur dans ses muscles et dans sa jambe et oui, il a eu un scanner et maintenant nous devons faire la bonne évaluation de la part des médecins.

« Il est blessé et je ne sais pas mais il pourrait probablement rester sans entraînement jusqu’à la fin de ce cycle, jusqu’à la fin de la trêve internationale. »

La Premier League fait une pause le week-end du 29 au 30 janvier, mais la FIFA a conseillé aux équipes de jouer leurs matchs reportés pendant cette pause.

Avant cela cependant, les Spurs ont un certain nombre de matchs cruciaux, y compris le match retour de leur demi-finale de Coupe de la Ligue contre Chelsea le 12 janvier, ainsi que des matchs qui seront essentiels dans la course aux quatre premiers.

.

La blessure de Son réduit encore les chances des Spurs de remporter un premier trophée depuis 2008 lorsqu’ils affrontent Chelsea qui a une avance de 2-0 en demi-finale de Carabao

Les matchs des Spurs que Son manquera probablement

9 janvier vs Morecambe, FA Cup (H)

12 janvier vs Chelsea, Coupe Carabao (H)

16 janvier vs Arsenal, Premier League (H)

19 janvier contre Leicester, Premier League (A)

23 janvier contre Chelsea, Premier League (A)

Les Spurs sont invaincus en championnat depuis que Conte a pris le contrôle il y a huit matchs et sont dans une position avantageuse en ce qui concerne la bataille pour le football en Ligue des champions, à deux points d’Arsenal, quatrième, avec deux matchs en moins.

Les Gunners se rendent au stade Tottenham Hotspur pour une confrontation dans le derby du nord de Londres après le choc de Chelsea, avant que les Spurs n’affrontent à nouveau Leicester et Chelsea en championnat.

Ils devront cependant faire face à ces défis sans le meilleur buteur commun, Son, qui ne sera probablement pas disponible pour la sélection jusqu’à ce que l’équipe de Conte affronte Southampton le 9 février.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.