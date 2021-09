Heung-Min Son blessé, Steven Bergwijn attaché à la cheville, le duo argentin absent pour deux matchs et Oliver Skipp a croqué

Au fur et à mesure des pauses internationales, cela a été assez affreux pour Tottenham Hotspur.

Trois de leurs joueurs ont été impliqués dans une controverse COVID-19, Giovani Lo Celso, Cristian Romero et Davinson Sanchez partant tous pour un service international contre la volonté de leur club.

Romero et Lo Celso se sont retrouvés dans l’eau chaude pendant la pause internationale

Le duo argentin Lo Celso et Romero a vu des officiels perturber leur match contre le Brésil avant qu’il ne soit suspendu et la paire – ainsi que Sanchez – se lance maintenant dans un camp d’entraînement de dix jours en Croatie et devrait manquer les matchs contre Crystal Palace et Rennes.

Un autre coup potentiel pour Nuno Espirito Santo est que Heung-Min Son et Steven Bergwijn ont tous deux pris des coups pendant la pause.

Son a raté son match de qualification pour la Coupe du monde contre le Liban et le joueur de 29 ans retournera maintenant aux Spurs pour être évalué.

Il a joué les 90 minutes complètes contre l’Irak et s’est apparemment blessé au mollet, bien qu’il ne soit pas encore clair s’il doute de l’affrontement avec Palace ce week-end.

Il y a des craintes pour Son après s’être blessé avec la Corée du Sud

Bergwijn, quant à lui, semblait aux prises avec un problème de cheville lors de la victoire 6-1 des Pays-Bas sur la Turquie.

Il a été remplacé par Donyell Malen juste après l’heure de jeu et a ensuite été vu avec de la glace sur la blessure.

Les jeunes Oliver Skipp et Ryan Sessegnon semblent également avoir pris des coups au cours de la période de deux semaines pour les moins de 21 ans d’Angleterre.

Bergwijn a également subi une blessure – bien que sa gravité ne soit pas encore claire

Skipp a eu un problème lors de la victoire contre le Kosovo à Milton Keynes et a dû être remplacé en seconde période.

Sessegnon s’est retiré de l’équipe de Lee Carsley après avoir subi un « coup » à l’entraînement.

Nuno espère que les habitués de la première équipe, Son, Bergwijn et Skipp, pourront revenir pour le choc du Palais.

Son en particulier a été une figure clé des Spurs jusqu’à présent ce trimestre, marquant deux fois lors de leurs trois premiers matches de Premier League, tandis que Skipp a, comme le Sud-Coréen, commencé chaque match de haut niveau.

