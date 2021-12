Heung-Min Son ne peut pas croire ce qu’il a fait à Tottenham

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Heung-Min Son a déclaré qu’il « n’avait jamais pensé » qu’il serait sur le point de marquer le plus de buts de l’histoire de la Premier League, comme l’a déclaré l’attaquant de Tottenham à Sky Sports (18/12/21 à 14h30).

Son et son partenaire dans le crime, Harry Kane, ont tous deux totalisé 35 buts sous les couleurs de Tottenham.

La saison dernière, ils ont battu le record du plus grand nombre de combinaisons de buts pour un duo en une seule saison.

Et maintenant, ils sont derrière le record de tous les temps détenu par Frank Lampard et Didier Drogba – c’est le même record du duo qu’ils ont battu la saison dernière.

Jose Mourinho a joué son rôle dans le fait que Drogba et Lampard ont fait des affaires ensemble et il a également fait plus que sa part pour Son et Kane.

Les choses n’ont peut-être pas encore pu cliquer cette saison, mais elles vont sûrement battre ce record au cours des prochains mois ?

Néanmoins, Son a suggéré qu’il ne pouvait tout simplement pas croire qu’il se trouvait dans une telle situation de création d’histoire et il a également partagé ses réflexions sur sa relation avec Kane.

« Cela signifie beaucoup », a déclaré Son. «Pour moi, regarder la Premier League quand j’étais enfant. Je n’y ai jamais pensé.

« Moi et H travaillons ensemble depuis très longtemps et nous nous connaissons si bien. Évidemment, nous n’avons pas eu l’impact comme la saison dernière, mais nous y travaillons et parlons de la situation.

Photo de SHAUN BOTTERILL/POOL/. via .

La forme de Son n’a pas été un souci cette saison, c’est Kane qui est tombé de la falaise du football.

Il sera intéressant de voir comment cette récente pause, bien que non planifiée, aurait aidé quelqu’un comme Kane et sa forme.

Vous pensez juste que si le capitaine anglais peut remettre son moteur en marche, ce n’est qu’une question de temps avant que lui et Son ne partent ensemble pour célébrer.

Mais la tâche ne sera pas facile dimanche car il ne s’agit que d’affronter l’une des meilleures équipes d’Europe à Liverpool, même si ce manque de pression pourrait aider toutes les personnes impliquées.

