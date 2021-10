heure, aperçu et où regarder exploré

La saison 2 de BTS ‘In The Soop’ a commencé avec des critiques élogieuses de fans du monde entier qui ont trouvé la deuxième saison encore plus divertissante que la première. L’épisode 3 de la 2e saison de BTS « In The Soop » a taquiné un match de volley au format « Run BTS » (mais plus relaxant) entre les membres et plus encore. Vérifiez l’heure, prévisualisez et regardez les détails ci-dessous.

La série de guérison de Bangtan, « In The Soop » 2, a commencé à être diffusée à partir du 15 octobre sur l’application Weverse et JTBC TV. La première de la deuxième saison a surpris BTS ARMY alors qu’ils rencontraient le dernier ajout de la famille Bangtan, Bam, l’adorable chien de Jungkook.

LIRE LA SUITE: Jungkook marque un anniversaire important du BTS avec une couverture émotionnelle ‘Falling’

BTS ‘In The Soop’ 2, épisode 3, heure internationale explorée

L’épisode 3 de BTS ‘In The Soop’ 2 sera diffusé le 29 octobre à 22 h 00 KST / 9 h 00 HNE. Consultez l’horaire international ci-dessous.

Heure centrale : 29 octobre à 8 h Heure centrale (CT) Heure de l’Est : 29 octobre à 9 h, heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 29 octobre à 6 h, heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 29 octobre à 15 h , Heure d’Europe centrale (CET) Heure britannique : 29 octobre à 14 h 00, Heure d’été britannique (BST) Heure indienne : 29 octobre à 18 h 30, Heure standard de l’Inde (IST) Heure des Philippines : 29 octobre à 21 h00, aux Philippines Japon Heure : 29 octobre, 22 h 00, à Tokyo, Japon Heure australienne : 29 octobre, 22 h 30, Australian Central Standard Time (ACST)



Jungkook dans BTS ‘In The Soop’ 2 (Twitter officiel BTS)

‘In The Soop 2’, épisode 3, aperçu exploré

L’épisode 3 de BTS ‘In The Soop 2’ a taquiné plus de jeux amusants parmi les membres de BTS. Avec « Run BTS » en pause, les fans ont raté les jeux hilarants de Bangtan et « In The Soop 2 », l’épisode 3 en promet plus.

Jin, alias le membre le plus connu de BTS, passera par une série d’émotions en jouant à un jeu vidéo. Kim Taehyung participera à une course de voitures miniatures avec Hobi, et attendez-vous à plus de délices spéciaux « In The Soop » venant directement de la cuisine du célèbre chef Min Suga !

Consultez l’aperçu de l’épisode 3 de « In The Soop 2 » ci-dessous.

LIRE LA SUITE: Asia Artist Awards, comment voter pour BTS exploré



Où regarder BTS ‘In The Soop’ 2, épisode 3

BTS ‘In The Soop’ 2 sera disponible pour tous les fans via l’achat de l’application Weverse. En plus de l’épisode principal, les fans peuvent également consulter les images exclusives des coulisses qui seront publiées après la fin de la saison.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’achat ‘In the Soop’.

Regardez les moments mémorables de l’épisode 2 de BTS ‘In The Soop’ ci-dessous.







Dans d’autres nouvelles, People’s Choice Awards 2021 : comment voter et liste des nominations explorée