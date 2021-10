Heure, canal et comment regarder Autotrader EchoPark Automotive 500

La troisième phase des éliminatoires de la NASCAR Cup Series commence aujourd’hui avec l’Autotrader EchoPark Automotive 500 au Texas Motor Speedway. Il y a maintenant huit pilotes en lice pour le championnat, et si l’un des concurrents des séries éliminatoires remporte la course d’aujourd’hui, une place dans la finale du championnat à Phoenix Raceway porte son nom. L’Autotrader EchoPark Automotive 500 débutera à 14 h HE et sera diffusé sur NBC. Il sera également diffusé sur l’application NBC Sports.

Kyle Larson a réalisé une solide année et est en tête du classement des séries éliminatoires. Comme mentionné par NASCAR.com, Larson a gagné au Texas Motor Speedway plus tôt cette année dans la All-Star Race. Cependant, le speedway n’a pas été trop gentil avec Larson dans l’ensemble, terminant en dehors du top 35 lors des cinq dernières courses payantes.

Si Larson ne peut pas conserver la tête des séries éliminatoires, Denny Hamlin pourrait-il être le gars? Le triple vainqueur du Daytona 500 n’a pas remporté de course en saison régulière cette année. Mais les éliminatoires sont une autre histoire, remportant le drapeau à damier dans deux courses éliminatoires, ce qui lui a permis de se rapprocher de son premier championnat de la Cup Series.

« C’est intéressant. Après aujourd’hui, nous avons eu six courses éliminatoires et seulement deux d’entre elles m’importent », a déclaré Hamlin avant la course de dimanche dernier au Charlotte Motor Speedway Roval. « C’est donc différent que nous ayons pu, ne pas décoller, mais vraiment décoller mentalement pendant quatre semaines au milieu de nos séries éliminatoires. Mais c’est ainsi que le format est, et nous avons été très chanceux de gagner les premières courses et cela nous a donné la liberté que nous avons d’aller là-bas et d’en profiter aujourd’hui et vraiment notre concentration s’est déplacée vers la ronde des 8 et comment nous pouvons gagner sur ces pistes. »

Larson et Hamlin sont n ° 1 et n ° 2 au classement des séries éliminatoires. Le reste du champ des séries éliminatoires comprend Martin Truex Jr. Ryan Blaney, Kyle Busch, Chase Elliott, Joey Logano et Brad Keslelowski. Elliott est le champion en titre de la Cup Series, tandis que Busch a remporté le titre en 2015 et 2019. Truex a tout gagné en 2017, Logano l’a remporté en 2018, Keselowski l’a remporté en 2012 et Blaney cherche à remporter son premier championnat.