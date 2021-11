Heure, chaîne, comment regarder ce soir

C’est la saison des films festifs et des émissions spéciales télévisées – et Charlie Brown est heureusement à la télévision cette année après le contrecoup de 2020 après que les émissions spéciales Peanuts n’allaient pas à l’origine être diffusées en direct. Alors que Thanksgiving sera différent pour beaucoup cette année (compte tenu des retards de voyage et des inquiétudes persistantes concernant la pandémie de coronavirus), une tradition reste la même avec Charlie Brown sur le petit écran dimanche soir grâce à Apple TV + s’associant à PBS pour une présentation aux heures de grande écoute à 19 h 30 HE dimanche soir sur les stations PBS à travers le pays.

Un Charlie Brown Thanksgiving est un incontournable festif bien-aimé, donnant le coup d’envoi à la saison des fêtes avec le gang des Peanuts qui se rassemble dans une tradition dont les fans ne peuvent pas se lasser. Dans le court-métrage, Peppermint Patty invite tout le monde chez Charlie Brown pour Thanksgiving, même si le personnage emblématique va voir sa grand-mère. Naturellement, Snoopy décide de cuisiner sa propre version d’un repas de Thanksgiving avec l’aide de ses amis. L’événement d’une nuit sera diffusé le dimanche 21 novembre à 19 h 30 HE (vérifiez vos listes locales). Il est également disponible en streaming à votre convenance sur Apple TV+ en HD, mais vous devez vous abonner au service, contrairement à l’année dernière.

Vous souvenez-vous des friandises spéciales que @Snoopy prépare pour le festin #ACharlieBrownThanksgiving ?! 🍿 Découvrez ce soir quand l’événement spécial d’une nuit sera diffusé sur PBS à 7 h 30/6 h 30 ! pic.twitter.com/FKNtj8xRF3 – PBS (@PBS) 21 novembre 2021

L’année dernière a marqué la première fois en plus de 30 ans que l’émission spéciale de Charlie Brown devait être supprimée de la télévision, bouleversant les fans et les téléspectateurs de l’émission spéciale annuelle et déclenchant une pétition sur Change.org. En commençant par C’est la grande citrouille, Charlie Brown étant ignoré sur ABC pour Halloween 2020, il a été révélé que le gang Peanuts diffuserait désormais exclusivement du contenu via Apple TV + au lieu de faire ses apparitions sur un réseau national.

La pétition Change.org contrastait trop bien la décision avec l’emblématique Charlie Brown lui-même avec une déclaration du pétitionnaire, Michael Nebbia : « À notre grand choc et consternation, hier soir, il a été annoncé qu’Apple nous avait volé le ballon de football et a affirmé les spéciaux de leur plate-forme Apple TV, nous laissant des fans dévoués qui ont grandi avec Charlie Brown et le gang des Peanuts dans le noir, incapables de regarder », a-t-il écrit. « Le temps de dire ‘Good Grief’ est terminé. Notre combat continuera quoi qu’il arrive parce que ces promotions sont emblématiques et aucune quantité de cupidité des entreprises ne nous arrêtera! » Heureusement, Apple et PBS ont conclu un accord, ce qui signifie que tout le monde peut désormais regarder l’émission spéciale sur son téléviseur.