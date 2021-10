Heure, chaîne de télévision, météo, diffusion en direct

Il reste six manches dans la lutte pour le titre 2021, et Red Bull se dirige vers le Grand Prix des États-Unis désespérément besoin d’une réponse à Mercedes.

Dans une bataille palpitante pour le titre qui a fluctué entre les deux rivaux, Mercedes a frappé le dernier coup avec une performance dominante en Turquie.

Valtteri Bottas a pris le drapeau à damier confortablement, et sans une défense acharnée de Sergio Perez et Yuki Tsunoda auparavant, Lewis Hamilton aurait peut-être récupéré de sa chute de 10 places sur le podium, voire de la victoire.

Ce qui est certain, Red Bull est préoccupé par le rythme fulgurant de Mercedes en ligne droite, il a donc désespérément besoin d’une solide performance sur le Circuit des Amériques pour calmer toute nervosité de fin de saison dans ses candidatures au titre.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix des États-Unis 2021…

Quand est le Grand Prix des États-Unis 2021?

Entraînement 1 : vendredi 22 octobre, de 11 h 30 à 12 h 30 (17 h 30 à 18 h 30, heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2: vendredi 22 octobre, 15h00-16h00 (2100-2200 heure du Royaume-Uni)

Entraînement 3 : samedi 23 octobre, 13h00-14h00 (1900-2000 heure du Royaume-Uni)

Qualifications : samedi 23 octobre 1600 (2200 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 24 octobre 14h00 (2000 heure du Royaume-Uni)

🔟 il y a des années… 😲 Oh, comme tu as changé @COTA 🇺🇸 pic.twitter.com/2zwmki24HE – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 18 octobre 2021

Où se déroule le Grand Prix des États-Unis 2021 ?

Le Circuit des Amériques (COTA) figure au calendrier de la Formule 1 depuis près d’une décennie, et le circuit de 3,426 milles dans le sens inverse des aiguilles d’une montre conçu par Hermann Tilke a été aménagé avec l’intention d’utiliser des éléments de certains des coins les plus populaires des pistes autour de le monde, pour créer efficacement un « super-circuit » à Austin.

Les grands virages 3, 4, 5 et 6 sont censés reproduire la célèbre section Maggots and Becketts à Silverstone, tandis que la longue traînée autour des virages 16, 17 et 18 est censée être une réplique pour droitier du tristement célèbre virage 8 de la Turquie.

Les pilotes apprécient le défi du circuit fluide avec un secteur final délicat et technique et, avec de nombreux dénivelés pour démarrer – en particulier la pente ascendante jusqu’à l’épingle du virage 1 – et la piste a été traitée pour aplanir certaines des bosses qui ont émergé au fil du temps, ce qui signifie que les conducteurs seront probablement en mesure de pousser plus fort cette année.

Avec cette combinaison, il n’est pas surprenant qu’Austin soit devenu une destination incontournable de la Formule 1, ainsi que de nombreuses autres séries.

Le MotoGP, l’IndyCar, les courses d’endurance, le GT3 et le NASCAR font tous partie des machines à emmener sur COTA, ce qui en fait un site de sport automobile polyvalent toute l’année.

Où puis-je regarder le Grand Prix des États-Unis 2021 ?

Pour les téléspectateurs britanniques, chaque session, du début de la FP1 à la fin de la course, peut être consultée sur la chaîne de télévision payante Sky Sports. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV.

Les temps forts des séances de qualification et de la course seront diffusés sur la chaîne de télévision gratuite Channel 4.

Si vous avez F1 TV Pro, vous pouvez regarder toute l’action en direct depuis Austin. Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix des États-Unis sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix des États-Unis 2021 ?

Voici les dernières cotes de Planet Sport Bet sur le vainqueur du Grand Prix des États-Unis :

Lewis Hamilton – 5/6

Max Verstappen – 6/4

Valtteri Bottas – 14/1

Sergio Perez – 18/1

Charles Leclerc – 40/1

Lando Norris – 40/1

(Mise à jour le 18 octobre. Rendez-vous sur Planet Sport Bet pour les prix en direct et plus de marchés).

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix des États-Unis 2021 ?

Bien que le temps puisse varier à Austin à cette période de l’année, le week-end sera chaud et sec tout au long de l’année :

Vendredi : 30°C, éclaircies

Samedi : 30°C, éclaircies

Dimanche : 31°C, éclaircies

Itinéraire vers le Grand Prix des États-Unis

Le site officiel du COTA indique que les invités sont encouragés à utiliser Waze pour trouver le meilleur moyen de se rendre sur le circuit.

Ouvrez l’application Waze sur Android ou iOS et entrez dans le lot vers lequel vous vous dirigez (ex: « Lot T – COTA »). Le meilleur itinéraire de conduite vers ce parking apparaîtra.

Trouvez les instructions officielles complètes vers les sections de stationnement individuelles de COTA et aidez les cyclistes ici.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix des États-Unis ?

Ce week-end verra la neuvième édition du Grand Prix des États-Unis au COTA, qui s’est avéré être un ajout populaire au calendrier de la Formule 1 depuis son introduction.

Cela a également été un bastion de Hamilton pendant la majeure partie de cette période, le Britannique ayant remporté cinq des huit éditions de la course tenue à Austin.

Cependant, la Finlande nous a donné les deux derniers vainqueurs de la course, Kimi Raikkonen et Bottas ayant remporté les grands honneurs en 2018 et 2019 respectivement.

Les précédents gagnants à Austin sont les suivants :

2019 : Valtteri Bottas

2018 : Kimi Räikkönen

2017 : Lewis Hamilton

2016 : Lewis Hamilton

2015 : Lewis Hamilton

2014 : Lewis Hamilton

2013 : Sébastien Vettel

2012 : Lewis Hamilton

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 262,5 points

Lewis Hamilton – 256,5 points

Valtteri Bottas – 177 points

Lando Norris – 145 points

Sergio Pérez – 135 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 433,5 points

Red Bull – 397,5 points

McLaren – 240 points

Ferrari – 232,5 points

Alpin – 104 points

Les classements complets sont disponibles ici.

Choix de pneus pour le Grand Prix des États-Unis 2021

Comme ce fut le cas lors du Grand Prix de Turquie, Pirelli amène à Austin les trois composés du milieu de gamme : les pneus C2, C3 et C4.

Cela fera du C2 le composé dur, du C3 et moyen et du C4 le doux sur une piste avec des exigences variables secteur par secteur.