Heure, chaîne de télévision, météo et diffusion en direct

La prochaine étape du calendrier est une course où les deux prétendants au titre ont connu du succès dans le passé, le Grand Prix du Mexique.

Max Verstappen s’est rapproché de son premier championnat du monde la dernière fois avec une victoire à Austin et se dirige maintenant vers le sud de la frontière avec une avance de 12 points sur Lewis Hamilton.

Il n’y avait pas grand-chose à choisir entre les pilotes et leurs équipes sur le Circuit des Amériques, le Néerlandais franchissant la ligne d’arrivée avec un peu plus d’une seconde d’avance sur le Britannique le jour de la course.

Si l’on se fie à l’histoire, la bataille pourrait bien être tout aussi serrée à Mexico, où Bul rougeMoi et Mercedes ont tous les deux été forts dans le passé, tout comme leurs pilotes principaux.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix du Mexique 2021

Quand est le Grand Prix du Mexique 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 5 novembre de 11 h 30 à 12 h 30 (17 h 30 à 18 h 30, heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2: vendredi 5 novembre, 15h00-16h00 (2100-2200 heure du Royaume-Uni)

Entraînement 3 : samedi 6 novembre, de 11 h 00 à 12 h 00 (17 h 00 à 18 h 00, heure du Royaume-Uni)

Qualifications : samedi 6 novembre 1400 (2000 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 7 novembre 13h00 (19h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix du Mexique 2021 ?

¡Qué bonito es lo bonito! ❤️🇲🇽🏎#f1ESTA #F1 pic.twitter.com/XHvN3Q3iqh – Grand Prix du Mexique 🇲🇽 (@mexicogp) 1er novembre 2021

L’Autodromo Hermanos Rodriguez, construit en 1959, est situé au sud-est de Mexico, dans le parc public de la cité sportive Magdalena Mixhuca.

Il a accueilli pour la première fois une course officielle de Formule 1 en 1963 et 19 autres y ont eu lieu depuis, avec un retour au calendrier en 2015 après avoir été absent pendant un peu plus de 20 ans.

La course s’est avérée un ajout populaire au programme depuis lors, avec une atmosphère électrique créée par les tribunes bondées et des courses palpitantes produites sur la piste.

Le circuit fait 4.309 km de long et se compose de 17 virages au total, le dernier – la peraltada – étant particulièrement célèbre. La ligne droite principale est l’une des plus longues du calendrier, avec des voitures atteignant des vitesses d’environ 230 mph.

Des moments énormes ont eu lieu sur la piste ces derniers temps, Lewis Hamilton y remportant des titres en 2017 et 2018.

Où puis-je regarder le Grand Prix du Mexique 2021 ?

Chaque session, du début de la FP1 à la fin de la course, peut être consultée sur la chaîne de télévision payante Sky Sports au Royaume-Uni. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV.

Les temps forts des qualifications et de la course seront également diffusés sur la chaîne de télévision gratuite Channel 4.

Vous pouvez regarder toute l’action de Mexico en direct avec F1 TV Pro. Veuillez vérifier s’il est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix du Mexique sera diffusé en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix du Mexique 2021 ?

Voici les dernières cotes de Planet Sport Bet sur le vainqueur du Grand Prix du Mexique :

Max Verstappen – 8/11

Lewis Hamilton – 15/8

Sergio Perez – 12/1

Valtteri Bottas – 18/1

Charles Leclerc – 33/1

Lando Norris – 40/1

(Mise à jour le 1er novembre. Rendez-vous sur Planet Sport Bet pour les prix en direct et plus de marchés).

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix du Mexique 2021 ?

Comme c’est habituellement le cas pour la course de Mexico, il semble que les choses resteront sèches tout au long du week-end, avec des températures assez élevées.

Vendredi : 22°C, ensoleillé

Samedi : 22°C, ensoleillé

Dimanche : 19°C, éclaircies

Directions pour le Grand Prix du Mexique

Pour ceux qui se rendent à la course en avion, l’aéroport le plus proche est l’aéroport international Benito Juárez, la principale plaque tournante de la ville de Mexico. De là, le circuit est facilement accessible en métro ou en taxi.

Ce sont également les meilleures options pour ceux qui se dirigent vers la piste depuis le centre-ville, sans parking disponible sur le circuit lui-même.

La piste est divisée en zones codées par couleur et vous devrez entrer par la bonne porte pour accéder à la vôtre, ce qui est plutôt unique sur le calendrier de la Formule 1.

Adresse : Av, Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Iztacalco, CDMX, Mexique

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix du Mexique ?

On y est presque! ?? J’ai hâte d’être de retour à Mexico ️ pic.twitter.com/9CqbyUzBF9 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 1er novembre 2021

Il y a eu 20 Grands Prix du Mexique depuis le premier en 1963, et 15 pilotes y ont goûté à la victoire, dont cinq l’ont fait deux fois.

Il s’est avéré être un circuit solide pour les pilotes britanniques avec Jim Clark, Nigel Mansell et Hamilton qui ont tous réussi à y gagner deux fois. Clark en a en fait trois à son actif, mais le premier d’entre eux, en 1962, n’était pas une course de championnat officielle.

Par conséquent, si Hamilton gagne cette fois-ci, il deviendra officiellement le pilote le plus titré de l’événement, mais il en va de même pour son rival pour le titre, Verstappen, qui y a lui-même triomphé en 2017 et 2018 avant que Hamilton ne reprenne le chemin de la victoire en 2019.

Alain Prost est le seul autre pilote à y avoir gagné plus d’une fois.

Les gagnants du Grand Prix du Mexique depuis son retour sont les suivants :

2019 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2018 : Max Verstappen (Pays-Bas, Red Bull)

2017 : Max Verstappen (Pays-Bas, Red Bull)

2016 : Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2015 : Nico Rosberg (Allemagne, Mercedes)

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 287,5 points

Lewis Hamilton – 275,5 points

Valtteri Bottas – 185 points

Sergio Pérez – 150 points

Lando Norris – 149 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 460,5 points

Red Bull – 437,5 points

McLaren – 254 points

Ferrari – 250,5 points

Alpin – 104 points

Les classements complets peuvent être trouvés ici.

Choix de pneus pour le Grand Prix du Mexique 2021

Comme lors de la dernière course à Mexico et de la dernière manche de la saison, le Grand Prix des États-Unis, Pirelli amène les trois composés de milieu de gamme au week-end de course : les pneus C2, C3 et C4.

Cela fera du C2 le composé dur, du C3 et moyen et du C4 le doux sur une piste qui, selon la société italienne, sera plus douce sur les pneus que ne l’était le Circuit des Amériques.