Heure, chaîne et comment regarder

La saison régulière de la NFL 2021 se termine ce week-end. Il y a deux matchs le samedi et le concours de nuit met en vedette les Cowboys de Dallas et les Eagles de Philadelphie. La bataille NFC East débutera à 20 h 15 HE sur ESPN et ABC. Le jeu sera également diffusé sur ESPN.com, NFL.com, ESPN App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Cowboys (11-5) ne peuvent pas décrocher la tête de série n ° 1 de la NFC, mais peuvent monter au classement avec la victoire et un peu d’aide. Après avoir remporté quatre matchs consécutifs, les Cowboys se sont inclinés 25-22 face aux Cardinals de l’Arizona la semaine dernière. Le plan pour les Cowboys est de jouer leurs partants samedi s’ils sont en bonne santé.

« Je pense que ce que les gens doivent reconnaître, c’est que vous n’avez que 48 joueurs pour jouer », a déclaré l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, sur le site officiel de l’équipe. « Donc, en montant là-bas et puis vous commencez à attirer des joueurs, vous mettez vraiment du stress sur d’autres joueurs qui n’ont peut-être pas joué autant de représentants à autant de positions. Vous devez donc en être conscient – ​​parler des équipes spéciales et ainsi de suite. »

Les Eagles (9-7) sont en séries éliminatoires, décrochant une place la semaine dernière. Il s’agira de la 14e participation de l’équipe aux séries éliminatoires depuis 2000, à égalité au deuxième rang parmi toutes les équipes NFC. Cela vient après que l’équipe a ajouté un nouvel entraîneur-chef à Nick Sirianni et un nouveau quart-arrière partant à Jalen Hurts qui a été repêché en 2020. Et avec les Eagles en séries éliminatoires, joueront-ils leurs partants samedi soir?

« Nous parlons encore de tout cela », a déclaré Sirianni lors de sa conférence de presse de lundi, sur le site officiel des Eagles. « Nous n’avons encore rien décidé là-bas. Nous n’avons pas à décider pour le moment. Nous nous préparons comme si nous nous préparions normalement un lundi pour un match. Vraiment, c’est comme un mardi maintenant que nous nous sommes pliés au samedi. Donc, nous essayons de préparer notre plan, nous essayons de déchirer cela, et, encore une fois, comme je l’ai dit, nous n’avons pas encore à prendre cette décision. se reposer et il y a une chose à propos de rester affûté. Sans aucun doute, nous prenons tout en compte, et nous en discuterons plus tard dans la journée. »