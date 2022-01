Heure, chaîne et comment regarder

Le dernier week-end de la saison 2021 de la NFL est arrivé et commence par une bataille de l’AFC West. Les Chiefs de Kansas City affronteront les Broncos de Denver, et les deux équipes iront dans des directions différentes une fois la saison terminée. Le match débutera aujourd’hui à 16 h 30 HE sur ESPN et ABC. Il sera également diffusé sur ESPN.com, ESPN APP, NFL.com, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Chiefs (11-5) ont décroché une place en séries éliminatoires mais ont besoin d’une victoire pour s’assurer la tête de série n ° 1 et un laissez-passer au premier tour. Ils auront également besoin que les Titans du Tennessee perdent leur match pour être la tête de série de l’AFC car ils ont le bris d’égalité contre les Chiefs après les avoir battus plus tôt cette année. La semaine dernière, les Chiefs sont tombés face aux Bengals de Cincinnati 34-31, qui ont mis fin à leur séquence de huit victoires consécutives.

« Entre les gros jeux et les pénalités, c’est ce qui nous a attirés », a déclaré l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid la semaine dernière à propos de la défaite, sur le site officiel de l’équipe. « Vous en tirez des leçons – en tant qu’entraîneurs et joueurs – c’est tout ce que vous pouvez faire. Les gars se sont battus et ont joué un football agressif, nous avons juste échoué contre une bonne équipe. Nous y retournerons, nous l’étudierons et nous essayez de vous améliorer. »

Les Broncos (7-9) ont été éliminés des séries éliminatoires et c’est la sixième année consécutive qu’ils ne joueront pas en séries éliminatoires. La dernière fois que les Broncos ont participé aux séries éliminatoires, c’était en 2015, lorsque Peyton Manning était le quart-arrière et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl. Au cours des six dernières années, les Broncos n’ont pas connu de saison de 10 victoires et n’ont eu qu’une seule saison gagnante au cours de cette période, en 2016.

« Il y a une certaine barrière que j’ai remarquée et que nous n’avons tout simplement pas surmontée », a déclaré la sécurité des Broncos Justin Simmons, selon le site officiel de l’équipe. « … En fin de compte, vous devez trouver des moyens de gagner des matchs serrés. Il va y avoir des matchs où les choses se passent, le ballon ne roule pas sur votre chemin, peu importe. Mais quand les matchs que nous avons chance de gagner, les proches, c’est eux qui comptent. Maintenant, à la fin de l’année, il y a de la marge pour une petite erreur, non? Vous vous mettez dans un coin comme ça et vous ne trouvez pas les moyens pour gagner les matchs serrés, c’est à ce moment-là que les choses commencent à devenir incontrôlables. Nous avons été dans des matchs serrés – évidemment pas aujourd’hui – mais pendant la majeure partie de la saison. Nous ne les avons tout simplement pas gagnés.