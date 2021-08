Heure, chaîne et comment regarder

Le plus grand événement de la WWE de l’été est ici. SummerSlam revient, et contrairement à l’année dernière, le spectacle se déroulera devant les fans, au Allegiant Stadium de Las Vegas. Le SummerSlam de cette année sera diffusé ce soir à 20 h HE sur Peacock. Le pré-spectacle, SummerSlam Kickoff, sera diffusé à 19 h HE sur les plateformes sociales WWE.com, Peacock et WWE.

John Cena est de retour et affrontera Roman Reigns pour le championnat universel. Cena n’a pas lutté dans un match en simple depuis sa défaite contre “The Fiend” Bray Wyatt à WrestleMania 36 l’année dernière. Reigns a remporté le championnat universel à Payback l’année dernière et est depuis le visage de la WWE.

Vos emoji officiels de l’événement principal #SummerSlam sont ici. De quel côté êtes-vous ?#TeamRoman #TeamCena pic.twitter.com/Im9PZ73jOs – WWE (@WWE) 13 août 2021

Goldberg est une autre légende de la WWE qui a récemment fait son retour et affrontera Bobby Lashley pour le championnat de la WWE. Après une brillante carrière, Goldberg cherche à remporter le titre de la WWE pour la première fois. En mars, Lashley a remporté le championnat de la WWE et a été aussi dominant que Reigns avec le titre Universal.

La championne féminine de SmackDown Bianca Belair affrontera Sasha Banks dans un match revanche de WrestleMania de cette année. Leur match à WrestleMania était l’événement principal de la première nuit, et Belair a réussi à vaincre Banks. Ce fut un moment si mémorable que les deux ont remporté un prix ESPY. Cependant, il est à craindre que le match n’ait pas lieu car Banks n’aurait pas été dans les coulisses de SmackDown et n’aurait pas participé aux événements en direct le week-end dernier.

Dans un match triple menace, Nikki ASH défendra son championnat féminin de Raw contre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Nikki ASH a choqué tout le monde lorsqu’elle a battu Flair pour remporter le titre en juillet. Elle a remporté le match féminin Money in the Bank la veille et a décidé d’encaisser après que Flair ait affronté Ripley.

Quant au reste de la carte, les champions par équipe de SmackDown, Jimmy et Jey Uso, affronteront Rey et Dominik Mysterio pour les titres. Les championnats par équipe de Raw Tag sont également en jeu alors qu’AJ Styles et Omos affronteront RK-Bro (Riddle et Randy Orton). Sheamus défendra son championnat américain contre Damian Priest, Edge affrontera Seth Rollins, Drew McIntyre affrontera Jinder Mahal et Alexa Bliss affrontera Eva Marie.

