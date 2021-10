Heure, chaîne et comment regarder

Les World Series 2021 sont enfin là après une longue saison régulière. Les deux équipes qui ont mérité le droit de jouer dans la Classique d’automne sont les Braves d’Atlanta et les Astros de Houston. Le premier match des World Series débutera à 20 h 09 HE sur Fox. Le jeu sera également diffusé sur FoxSports.com, et les lanceurs partants sont Charlie Morton des Braves et Framber Valdez des Astros.

Les Braves ont atteint les World Series pour la première fois depuis 1999. Ils cherchent également à remporter leur premier match des World Series depuis 1996. La plupart, sinon tous les experts ne s’attendaient pas à voir les Braves dans les World Series depuis le équipe avait un dossier perdant au début du mois d’août. Cependant, le directeur général des Braves, Alex Anthopoulos, a effectué de grosses transactions avant la date limite, ce qui les a amenés à connaître une séquence chaude au cours des deux derniers mois.

« Je pense que cela pourrait être la définition de la joie pure », a déclaré la star des Braves et MVP en titre de la Ligue nationale, Freddie Freeman. « Nous sommes ici pour les World Series sans Ronald Acuña Jr. C’est incroyable ce que cette équipe a fait. » Les Braves ont mis fin à leur longue série d’apparitions en séries éliminatoires de la MLB (12) sans atteindre les World Series et cherchent leur premier championnat depuis 1995.

Les Astros disputent leur troisième Série mondiale en cinq ans et cherchent à remporter leur deuxième titre au cours de cette période. L’équipe a été critiquée pour son scandale de tricherie qui a fait surface en 2019, mais elle a gardé la tête baissée et a joué au baseball de qualité tout au long de l’année. Les Astros sont dirigés par le manager Dusty Baker qui vise son premier titre en Série mondiale.

« Je pense que cette équipe est bien au-delà de ça [scandal] parce qu’ils savent qu’ils peuvent jouer », a déclaré Baker. « Nous sommes ici où nous voulions être, et donc nous jouons simplement le match. Vous jouez le jeu pour l’amour du jeu et l’amour de gagner, et ils sont sur le point de gagner, et je suis sur le point de gagner. » Les Braves et les Astros ont une longue histoire en séries éliminatoires. les Astros étaient dans la Ligue nationale.Les Braves ont battu les Astros dans le NLDS 1997, 1999 et 2001 tandis que les Astros ont battu les Braves dans le NLDS en 2004 et 2005.