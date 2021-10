Heure, chaîne et comment regarder

Le match 2 des World Series 2021 est ce soir, et les Braves d’Atlanta cherchent à prendre le contrôle total contre les Astros de Houston. Bien qu’ils soient l’équipe sur la route, les Braves ont réussi à battre les Astros lors du premier match. Le deuxième match de la Série mondiale débutera à 20 h 09 HE sur Fox. Il sera également diffusé sur FoxSports.com.

Les Braves ont battu les Astros 6-2 pour remporter leur premier match de la Série mondiale depuis 1995. Cependant, la victoire a eu un prix puisque le lanceur partant Charlie Morton s’est cassé la jambe en deuxième manche et manquera maintenant le reste de la série. Morton n’a pas quitté le match dès que la blessure s’est produite alors qu’il a terminé la deuxième manche et en a retiré un en troisième avant de quitter le terrain.

« C’est incroyable qu’il ait même pensé à sortir, et je vous parie que c’était tellement AJ [Minter, the left-hander who came on in emergency relief] pourrait avoir plus de temps pour se préparer. Il s’est sacrifié », a déclaré le receveur des Braves Travis d’Arnaud sur le site officiel de l’équipe. « Je ne pense pas qu’il savait que c’était cassé tout de suite, mais il savait que ça faisait mal. Qu’il se sacrifie pour s’assurer qu’AJ soit prêt et qu’il élimine Altuve, c’est incroyable. »

Pour les Astros, ils cherchent à remporter les World Series pour la deuxième fois en cinq saisons. La dernière fois que les Astros ont joué dans la Série mondiale, c’était en 2019 et ont perdu contre les Nationals de Washington en sept matchs. Et malgré la défaite du match 1 lundi, les Astros pensent qu’ils ont une chance de vaincre les Braves brûlants.

« Cette équipe est excellente pour oublier hier si vous avez des événements négatifs comme nous l’avons fait aujourd’hui », a déclaré le manager d’Astros, Dusty Baker, selon le site officiel d’Astros. « Je veux dire, vous allez dans notre club-house, je n’ai jamais vu ces gars s’inquiéter. Ils savent qu’ils peuvent jouer, et ils savent qu’ils vont rebondir. » Les Astros ont également montré leur amour à Morton qui a aidé les Astros à remporter les World Series en 2017.

« J’ai tout le respect du monde pour Chuck », a déclaré le voltigeur des Astros Michael Brantley. « C’est un être humain formidable, un excellent lanceur, une personne formidable. Vous ne voulez jamais voir quelqu’un se blesser. J’espère qu’il reviendra bien. … C’était difficile. »