Heure, chaîne et comment regarder 49ers contre Titans

Les trois dernières semaines de la saison 2021 de la NFL sont arrivées et la ligue fait face à de nombreux défis. Parallèlement à la flambée de COVID-19, les équipes se battent pour des places en séries éliminatoires, y compris les deux qui s’affrontent ce soir – les 49ers de San Francisco et les Titans du Tennessee. L’édition de la semaine 16 de Thursday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur le réseau NFL. Il sera également diffusé sur NFL.com, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les 49ers (8-6) viennent de réaliser une performance dominante contre les Falcons d’Atlanta. Ils sont bien placés pour se qualifier pour les séries éliminatoires car ils ont la tête de série n ° 6 avec trois matchs à jouer. Le plus grand défi pour San Francisco est de jouer et de voyager pendant une courte semaine.

« La meilleure chose pour récupérer est de dormir », a déclaré l’entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan, sur le site officiel de l’équipe. « C’est ce sur quoi nous insistons vraiment tout le temps quand vous rentrez chez vous … consacrez complètement votre esprit et votre corps et tout à ces quatre jours parce que vous faites toujours tout le travail mentalement et tout et le jeu va toujours être le idem, mais vous devez tout mettre dedans. Et la seule façon de le faire est de dormir et de vous reposer davantage. »

Les Titans (9-5) se rapprochent également d’une place en séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 3. Cependant, s’ils courent ces dernières semaines de la saison, ils pourraient obtenir la première place et obtenir un laissez-passer au premier tour. Le Tennessee cherche à rebondir après avoir perdu contre les Steelers de Pittsburgh 19-13 dimanche. La bonne nouvelle est que le receveur large AJ Brown a été activé en dehors de la réserve des blessés cette semaine et qu’il pourrait donner un coup de pouce offensif aux Titans, en particulier avec l’absence du porteur de ballon Derrick Henry.

« Il devra y aller et il a travaillé avec les entraîneurs et le personnel de force », a déclaré l’entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, à propos de Brown, sur le site officiel de l’équipe. « En regardant le conditionnement et les mises à jour sur la façon dont il réagit au travail qu’il a effectué. Il sera avec nous dans le jogging aujourd’hui et je suis sûr qu’il fera certaines choses un peu plus vite. »