Heure, chaîne et comment regarder

Les World Series 2021 sont de retour à Houston après que les Astros de Houston aient battu les Braves d’Atlanta lors du cinquième match pour garder leurs espoirs de championnat en vie. Cependant, les Astros doivent remporter les deux prochains matchs pour remporter leur deuxième titre des World Series en cinq ans, tandis que les Braves ont juste besoin de remporter l’un des deux prochains pour remporter leur premier championnat depuis 1995. Le sixième match des World Series commencera. à 20 h 09 HE sur Fox. Le jeu sera également diffusé sur FoxSports.com.

Les Astros ont lancé les bâtons dans le match 5 lors de la victoire de 9-5. Ils ont mené la MLB en points marqués cette saison et se sont frayé un chemin tout au long des séries éliminatoires. Mais la plus grande question pour les Astros est de lancer car Luis Garcia obtiendra le feu vert après seulement trois jours de repos. Il a lancé dans le match 3 et a accordé un point dans la défaite.

« Nous avons encore du travail à faire », a déclaré le manager d’Astros, Dusty Baker, selon MLB.com. « Tu veux y aller [to Atlanta] et gagner trois et gagner là-bas. Et puis, quand cela ne s’est pas produit… vous changez votre cri de ralliement en « Nous voulons juste rentrer à la maison ». Et maintenant, tout notre truc c’est « Gagner le match 1 », qui est le sixième match, et nous mettre ensuite en position de gagner le septième match. »

Les Braves espéraient remporter la série lors du cinquième match devant leurs fans, mais les lanceurs ont eu du mal à ralentir l’offensive de Houston. Sur la base de l’histoire du sport d’Atlanta, les fans des Braves craignent un peu que l’équipe ne puisse pas la clôturer ce soir ou demain. Mais depuis que les Braves ont déjà occupé cette position, ils ne ressentent pas la pression.

« Ce que nous avons vécu avec les Dodgers, ayant une avance de 3-1 [in 2020], je pense que cela nous a appris à ne jamais relâcher l’accélérateur, et tout le monde dans ce club-house le comprend », a déclaré Will Smith, le proche des Braves, selon MLB.com. « Nous aimons évidemment la position dans laquelle nous nous trouvons, mais nous savons certainement il y a encore beaucoup de travail à faire. »

« La pression monte », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker. « Nous sommes dans les World Series en ce moment. Il n’y a pas de pression. Comme je l’ai dit, c’est la pression dans le [National League Championship Series] quand vous essayez d’arriver ici. Nous voulons tous en finir, mais il n’y a pas de pression. »