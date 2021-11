Heure, chaîne et comment regarder

Les CMA Awards 2021, la plus grande soirée de musique country, ne sont plus qu’à quelques heures. Après la cérémonie de 2020 qui s’est tenue au Music City Center sans public en personne et seuls les nominés et les gagnants présents en raison de la pandémie de coronavirus, la 55e édition des CMA Awards revient au format original à la Bridgestone Arena de Nashville, avec les plus grandes stars du pays présents et une foule pleine de fans. Mais vous n’avez pas besoin d’être présent pour saisir les plus grands moments de la nuit.

Les CMA Awards 2021 seront diffusés le mercredi 10 novembre à 20 h HE sur ABC, ce qui signifie que ceux qui disposent d’un câble ou d’une antenne de télévision numérique pourront regarder l’émission via leur filiale ABC locale. Ceux qui n’ont pas de câble ne sont pas complètement à court, car la cérémonie de remise des prix sera également diffusée sur ABC.com. ABC est également disponible sur diverses plateformes de streaming, notamment fuboTV et Sling TV, qui offrent toutes deux des périodes d’essai gratuites. ABC est également disponible pour regarder avec le plan d’abonnement Hulu + Live TV, auquel vous pouvez vous inscrire ici. Le plan coûte 64,99 $ par mois, bien que le streamer offre un essai gratuit de 30 jours.

La 55e édition des CMA Awards promet d’être un spectacle que les fans de musique country ne voudront pas manquer. La cérémonie sera animée par Luke Bryan. La superstar du pays a été confirmée comme hôte en octobre, qualifiant alors ce devoir d’honneur. Dans une déclaration, Bryan a déclaré: « ayant grandi en Géorgie, je me souviens avoir regardé Vince Gill, Reba, Brooks & Dunn, Kenny Rogers, Barbara Mandrell, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils étaient si bons. Et puis devenir une partie de ce pays incroyable famille de la musique et assis au premier rang pendant que Brad Paisley, Carrie Underwood et Darius Rucker prenaient les rênes, tous ces artistes sont des héros et des amis, et je suis honoré d’avoir mon nom inclus dans ce groupe. c’est amusant et mémorable et en utilisant cette plate-forme pour continuer à faire briller la musique country. »

La cérémonie de cette année a également une liste impressionnante d’artistes. Ils incluent Jason Aldean et Carrie Underwood, Jimmie Allen, Dierks Bentley feat. BRELAND et HARDY, les frères Osborne, Eric Church, Luke Combs, Dan + Shay, Mickey Guyton feat. Brittney Spencer et Madeline Edwards, Miranda Lambert et plusieurs autres. Pendant ce temps, les présentateurs incluent Trisha Yearwood, Trace Adkins, Katy Perry, Lionel Richie, Darius Rucker, Ingrid Andress et Kelsea Ballerini.

Les CMA Awards 2021 diffusés en direct depuis la Bridgestone Arena de Nashville le mercredi 10 novembre à 20 h HE sur ABC. La cérémonie peut être diffusée sur ABC.com et d’autres services de streaming. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières nouvelles de la musique country.