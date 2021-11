Heure, chaîne et comment regarder

Le 95e défilé annuel de Thanksgiving de Macy est presque arrivé ! Après que le défilé de 2020 ait éliminé les spectateurs en direct et réduit la taille de la foule en raison de la pandémie de coronavirus en cours, le défilé revient plus grand et meilleur, revenant officiellement à « sa pleine forme » pour aider à lancer la saison des vacances. Heureusement pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à New York pour l’événement annuel du jour de Thanksgiving, regarder le défilé de Thanksgiving de Macy en 2021 – et peut-être même assister à une autre réunion entre Al Roker et le « Butter Man » – depuis chez eux est plus facile que jamais.

L’émission de trois heures, animée par Roker, Savannah Guthrie et Hoda Kotb, commence à 9 heures du matin dans chaque fuseau horaire sur NBC et se termine à midi. Telemundo diffusera simultanément le défilé en espagnol, avec l’émission animée par Ana Jurka et Carlos Adyan d’En Casa con Telemundo, accompagnés de Freddy Lomelí. Le défilé sera également diffusé sur le site Web de NBC et sur l’application NBC, mais vous aurez besoin d’un fournisseur de télévision pour y accéder. NBC diffusera un rappel du défilé de 14 h à 17 h HE.

Les coupe-câbles auront également de nombreuses options pour se connecter. Pour la première fois, les fans pourront diffuser en direct une couverture sur Peacock, à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Ceux qui n’ont pas de câble peuvent également regarder le défilé via des services de streaming qui proposent NBC dans le cadre de leurs forfaits, notamment Hulu + Live TV, disponible ici, et YouTube TV. Ces deux derniers services de streaming offrent des périodes d’essai gratuites, ce qui signifie que vous pouvez vous inscrire à l’essai, puis annuler votre abonnement après avoir regardé les festivités annuelles de Thanksgiving.

La météo de cette année devrait créer un cadre parfait, avec des météorologues prédisant un ciel ensoleillé et des vents faibles alors que 15 ballons géants, 28 chars, plus de 800 clowns, 10 fanfares, neuf groupes de performance et le Père Noël se dirigent de l’ouest 77th Street et Central Park West jusqu’au magasin phare de Macy’s à Herald Square. Alors que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir des observations courantes, le défilé de cette année verra six nouveaux ballons planer au-dessus des rues de New York, avec Ada Twist, Scientist by Netflix; Baby Yoda (alias Grogu) de The Mandalorian de Dinsey+ ; Ronald McDonald; et Pikachu et Eevee de Pokémon rejoignant la programmation.

Le défilé 2021 présente également une gamme d’artistes étoilés, dont Carrie Underwood, le groupe K-pop Aespa, Jimmie Allen, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Busy Philipps, le casting de Peacock’s Girls5eva (Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell, Busy Philipps), Mickey Guyton et le casting de Sesame Street, parmi tant d’autres. Les fans peuvent regarder les événements de la journée dans leur intégralité lorsque le 95e défilé annuel de Macy’s Thanksgiving débutera jeudi à 9 h HE.