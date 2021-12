Heure, chaîne et comment regarder

L’UFC est de retour avec un grand événement à Las Vegas ce soir. Les fans sont prêts à voir le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliveira et la championne des poids coq féminin Amanda Nunes en action à l’UFC 269. L’événement ne peut être vu qu’à la carte via ESPN +. Les fans doivent être abonnés à ESPN + et payer le prix de 69,99 $. La carte principale commence à 22 h HE.

L’événement principal de l’UFC 269 est Oliveira qui affronte Dustin Poirier pour le titre des poids légers. Oliveira a remporté ses neuf derniers matchs, dont un TKO contre Michael Chandler pour remporter le championnat des poids légers en mai. Poirier, un ancien champion des poids légers vient de remporter une victoire contre Conor McGregor à l’UFC 246 en juillet.

« C’est un combattant coriace », a déclaré Oliveira à propos de Poirier, selon MMA Junkie. « Oui, nous comprenons que c’est un combattant dur et complet. Très fort, sa boxe apporte beaucoup de lutte, et tout le monde sait qu’il aime mener des combats à cinq rounds. Mais je me soucie de ce que je peux faire et de ce que nous pouvons apporter au jeu, et c’est ce que nous allons faire en continuant comme lui. C’est ce qui compte, c’est ce que je vais faire dans ce combat.

Nunes défendra son titre contre Julianna Pena, la première femme à remporter The Ultimate Fighter. Elle a un record de 10-4 en MMA et a remporté son dernier match à l’UFC 257 en janvier, battant Sara McMann via Submission. Pena relève son plus grand défi alors que Nunes a remporté ses 12 derniers matchs et n’a pas perdu de match depuis 2014. En plus d’être la championne des poids coq, Nunes est également la championne des poids plumes féminins, ce qui fait d’elle la première femme à être les deux- Champion UFC divisionnaire.

« Je suis toujours là, je suis dans la division, et stylistiquement, je suis le pire match possible pour [Nunes] », a déclaré Pena à TMZ Sports. La dernière fois qu’elle a été mise sur le dos par Cat Zingano, elle s’est mise en position fœtale et a eu besoin de l’arbitre pour lui retirer Cat, et j’ai battu Cat. » Le reste des principales caractéristiques de la carte, Geoff Neal contre Santiago Ponzinibbio dans un match de poids welters, Kai Kara-France contre Cody Garbrandt dans un combat de poids mouche et Raulian Paiva contre Sean O’Malley dans un concours de poids coq.