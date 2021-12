Heure, chaîne et comment regarder

Le jour de Noël mettra en vedette un grand match de la NFL avec des implications en séries éliminatoires. Les Cleveland Browns affronteront les Packers de Green Bay au Lambeau Field, et les deux équipes ont besoin d’une victoire pour différentes raisons. Le match débutera à 16 h 30 HE et sera diffusé sur Fox et le réseau NFL. Il sera également diffusé sur Prime Video, NFL.com, FoxSports.com, Fox Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Browns (7-7) viennent de subir une dure défaite de 16-14 contre les Raiders de Las Vegas, un match qui s’est joué lundi. L’équipe n’avait pas d’entraîneur-chef ni de quart-arrière partant, mais elle sait qu’elle ne peut plus se permettre de subir plus de pertes ou que ses espoirs en séries éliminatoires disparaîtront très rapidement. La bonne nouvelle pour les Browns est que Baker Mayfield, quatre autres joueurs ont été activés à partir de la liste de réserve/COVID-19 et devraient être prêts à jouer samedi.

« Nous nous battons tous », a déclaré WR Donovan Peoples-Jones, selon le site officiel des Browns. « Nous sommes tous là-bas tous les jours pour nous préparer. Nous essayons tous de faire tout ce que nous pouvons individuellement. Les entraîneurs essaient de faire tout ce qu’ils peuvent faire. Nous sommes simplement excités pour ce match. »

Les Packers (11-3) sont l’une des deux équipes de la NFC à avoir décroché une place en séries éliminatoires. Cependant, ils doivent continuer à gagner pour remporter la tête de série n ° 1 et un laissez-passer au premier tour. Il y a quatre équipes dans la NFC qui ont une fiche de 10-4, donc une défaite pour les Packers pourrait les faire chuter au classement. Une chose à surveiller est le quart-arrière Aaron Rodgers, car il n’a besoin que d’une seule passe de touché pour devenir le leader de tous les temps des Packers en matière de passes de touché.

« Il y a quelque chose de spécial à pouvoir le faire à la maison », a déclaré Rodgers, selon le site officiel des Packers. « Le compétiteur en moi est un peu contrarié. Je ne pensais pas simplement que la route extérieure tiendrait le virage assez longtemps. Quand j’étais sur le point de le lancer, j’avais l’impression d’être dans un no man’s land et je l’ai lancé gentiment d’une balle à 50 % attrapée, 50 % incomplète au lieu de croire que le coin allait s’attacher à la route extérieure et que nous avions vraiment une chance de l’y amener. »