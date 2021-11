Heure, chaîne et comment regarder Browns contre Ravens

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Thanksgiving est passé et il est maintenant temps pour les équipes de la NFL de monter d’un cran avec la fin de la saison régulière dans six semaines. Deux équipes qui cherchent à obtenir des places en séries éliminatoires – les Cleveland Browns et les Baltimore Ravens – s’affronteront ce soir dans l’édition de la semaine 12 de Sunday Night Football. Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, l’application NBC Sports, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Browns (6-5) ont besoin d’une victoire car ils sont à un demi-match de la dernière place des séries éliminatoires de l’AFC. Ils cherchent à maintenir l’élan après avoir remporté une victoire de 13-10 sur les Lions de Detroit cette semaine. Les Browns ont reçu de bonnes nouvelles cette semaine alors qu’ils ont activé le demi offensif Kareem Hunt de la réserve des blessés. Avant de rater cinq matchs, Hunt a connu une saison solide, cumulant 361 verges et cinq touchés tout en jouant derrière le porteur de ballon vedette Nick Chubb.

« Kareem juste en termes d’énergie et cette étincelle avec laquelle il entre et joue, je pense que c’est un élément extrêmement vital pour nous », a déclaré le QB Baker Mayfield, selon le site officiel des Browns. « En ce qui concerne la partie explosive de notre attaque, cela nous a également manqué avec lui. Une partie du fusil de chasse joue avec lui en sortant du champ arrière, que ce soit une course ou une passe, il est un élément clé de notre infraction. »

Les Ravens (7-3) sont en tête de l’AFC Nord et ont la deuxième meilleure fiche de l’AFC. Et comme les Browns, les Ravens viennent de remporter une victoire de trois points, battant les Bears de Chicago 16-13. Ils auront un coup de pouce majeur ce soir alors que le quart-arrière vedette Lamar Jackon revient après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une maladie.

« Je n’ai aucune idée [what happened] », a déclaré Jackson en parlant de la maladie aux journalistes, selon le site officiel des Ravens. « Je suis juste fatigué, j’attrapais de petits frissons, j’en avais plus. … J’essayais de me reposer, j’essayais de récupérer et d’aller mieux et je transpire dans mon sommeil. une cote de 93,1 quart-arrière.