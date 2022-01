Heure, chaîne et comment regarder Browns contre Steelers

Le dernier match de la NFL lundi soir de la saison régulière est arrivé. Pour la semaine 17 de Monday Night Football, les Cleveland Browns affronteront les Steelers de Pittsburgh dans une bataille de l’AFC North. Le match débutera à 20 h 15 HE sur ESPN. Il sera également diffusé sur ESPN avec Peyton et Eli Manning hébergeant leur Manningcast. Browns vs Steelers sera diffusé sur ESPN.com, ESPN App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Browns (7-8) sont éliminés des séries éliminatoires, ce qui est décevant étant donné qu’ils ont atteint les séries éliminatoires l’an dernier et remporté un match des séries éliminatoires. C’était la première fois depuis 2002 que les Browns atteignaient les séries éliminatoires et la première fois depuis 1994, ils franchissaient le premier tour. La seule chose que les Browns peuvent faire maintenant est de terminer fort et d’avoir une saison gagnante afin qu’ils puissent se diriger vers la saison 2022. Mais la plus grande clé pour que cela se produise est le quart-arrière Baker Mayfield qui n’a pas été aussi constant que prévu.

« Toute saison connaîtra des hauts et des bas », a déclaré Mayfield, sur le site officiel de l’équipe. « Il s’agit de gérer votre entreprise, d’essayer de trouver des moyens de gagner de toutes les manières possibles et de le faire semaine après semaine. En ce moment, nous sommes dans une situation où il est très évident que nous devons gagner ce match. C’est notre travail en ce moment, et nous nous concentrons là-dessus. »

Les Steelers (7-7-1) ont une chance d’atteindre les séries éliminatoires mais doivent gagner ce soir et la semaine prochaine pour que cela se produise. Quoi qu’il en soit, ce sera probablement un match mémorable pour les fans des Steelers, car le quart-arrière Ben Roethlisberger a admis qu’il pourrait jouer le dernier match à domicile de sa carrière. Roethlisberger est le quart partant des Steelers depuis 2004 et a mené l’équipe à trois participations au Super Bowl avec deux victoires au Super Bowl.

« En regardant la situation dans son ensemble, je dirais que tous les signes indiquent que cela pourrait être ça – la saison régulière, c’est-à-dire », a déclaré Roethlisberger la semaine dernière. « Je sais que nous avons encore une chance d’obtenir potentiellement un match éliminatoire là-bas si les choses tournent mal et que nous nous occupons des affaires et que les choses doivent arriver. Dans le grand schéma des choses, en termes de saisons régulières, les signes pointent dans cette direction que cela pourrait être ça. »