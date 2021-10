Heure, chaîne et comment regarder Buccaneers contre Eagles

Après une performance en carrière dimanche, Tom Brady cherchera à garder les bons moments sur Thursday Night Football. Brady et les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les Eagles de Philadelphie pour le coup d’envoi de la semaine 6 de la saison 2021 de la NFL. Le match débutera ce soir à 20 h 20 HE sur le réseau NFL et Fox. Buccaneers vs. Eagles sera également diffusé sur Amazon, NFL App et Yahoo Sports App.

Brady a mené les Buccaneers à un début de saison de 4-1. Et malgré ses 44 ans, Brady continue de jouer à un niveau élevé, lançant pour 411 verges et cinq touchés dimanche dernier contre les Dolphins de Miami. Brady s’est blessé au pouce pendant le match, mais devrait être à fond ce soir puisqu’il n’y a eu aucun dommage important.

« Ce n’est pas comme si c’était votre main gauche », a déclaré Brady mardi, sur le site officiel de l’équipe. « Si c’était ma main gauche, je n’y penserais même pas deux secondes. Le fait que ce soit ta main qui lance, il n’y a pas beaucoup de choses qui sont si importantes pour un quart-arrière, à part probablement ton épaule droite, ton coude droit et ton main droite. Donc, chaque fois que vous vous faites cogner sur l’un d’entre eux, cela peut être un problème, mais comme je l’ai dit, je pense que c’est… il n’y a rien, pas de blessure grave du tout. jour ou deux. »

Les Eagles ont rebondi avec une victoire de 21-18 sur les Panthers de la Caroline dimanche. La victoire était bien nécessaire étant donné que les Eagles ont perdu les trois derniers matchs avant le concours des Panthers. Malgré un départ lent, les Eagles ont été solides en défense car ils sont classés neuvièmes de la ligue pour le total de verges autorisées (336,8). Cependant, les Eagles savent qu’ils sont confrontés à leur plus grand défi à Brady qui a lancé 15 passes de touché cette saison.

« Nous comprenons ce qui est en jeu. Nous comprenons qui entre, en particulier défensivement », a déclaré le sécurité Rodney McLeod mardi après-midi dans une interview exclusive pour le Eagles Insider Podcast, selon le site officiel de l’équipe. « Ils ont une attaque puissante dirigée par Tom Brady et c’est à domicile. Nous voulons obtenir cette victoire. »