Heure, chaîne et comment regarder Chargers contre Raiders

La finale de la saison de Sunday Night Football est arrivée. Et à cause de cela, le match final a l’impression d’être en séries éliminatoires alors que les Chargers de Los Angeles affrontent les Raiders de Las Vegas pour une place en séries éliminatoires. Le match de ce soir débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NFL.com, NBCSports.com, NFL.com, NBC Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Chargers (9-7) occupent actuellement la dernière place du côté de l’AFC pour les séries éliminatoires. L’équipe doit gagner ce soir pour obtenir une place en séries éliminatoires, car s’ils perdent, les Raiders sont de la partie. Les Chargers entrent dans le match avec un certain élan après avoir remporté une victoire de 34-13 contre les Broncos de Denver la semaine dernière.

« Juste pour traiter chaque entraînement comme un jeu », a déclaré le quart-arrière des Chargers Justin Herbert, interrogé sur la préparation du match contre les Raiders, selon le site officiel de l’équipe. « Chaque représentant ressemble à un représentant de jeu. Je pense que l’expérience de passer par là et de voir ces représentants, et de voir une défense en direct – en vous assurant que vous êtes catégorique sur votre concentration et vos efforts, de sorte que lorsque vous vous dirigez vers dimanche, vous vous sentez à l’aise d’y être déjà allé, d’avoir déjà tout vu, alors tu es prêt à tout. »

Les Raiders (9-7) ont connu une saison folle en raison de problèmes avec les joueurs et l’entraîneur Jon Gruden qui ont démissionné plus tôt dans l’année. Mais ils peuvent décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire ce soir contre les Chargers ou si les Colts d’Indianapolis et les Steelers de Pittsburgh perdent leurs matchs. Les Raiders cherchent à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

« Tout ce que je sais, c’est que nous sommes vraiment enthousiasmés par notre opportunité devant nous dimanche soir, et nous allons chercher à faire de notre mieux et à mettre un produit sur le terrain que toute la nation Raider peut être fier », a déclaré l’entraîneur-chef des Raiders, Rich Bisaccia, sur le site officiel de l’équipe.

« [I]C’est excitant », a déclaré le quart-arrière des Raiders Derek Carr. « C’est contre une équipe de division, toutes ces choses, mais rien ne change. Je dis toujours que si vous devez changer quelque chose dans votre préparation, je ne pense pas que vous vous préparez de la bonne manière. Alors, je serai excité. Je sais que notre public sera excité. Notre équipe est prête à partir. Ce sera amusant. »