Heure, chaîne et comment regarder Coke Zero Sugar 400 à Daytona

Ce soir marque la fin de la saison régulière de la NASCAR Cup Series 2021. La course finale, la Coke Zero Sugar 400, aura lieu au Daytona International Speedway, et toutes les places en séries éliminatoires ont été décrochées sauf une. Les fans pourront regarder le Coke Zero Sugar 400 sur NBC à 19 h HE.

Tyler Reddick détient actuellement la 16e et dernière place des séries éliminatoires, mais n’a qu’une avance de 25 points sur Austin Dillon. Selon NASCAR.com, Reddick a besoin d’au moins 31 points pour décrocher la place, tandis que Dillon aurait besoin d’aide. L’un ou l’autre des pilotes remporterait la course s’il gagnait la course samedi soir. L’intéressant à propos de cette bataille est que Reddick et Dillon sont coéquipiers car tous deux concourent pour Richard Childress Racing.

« Tout ce que je fais pour l’aider me fait mal. Tout ce qu’il fait pour m’aider le blesse. Donc, nous ne pouvons vraiment pas du tout travailler ensemble, malheureusement”, a déclaré Reddick cette semaine. “En fin de compte, je veux toujours qu’une voiture RCR soit en séries éliminatoires par rapport à n’importe qui d’autre, évidemment. Et il ressent exactement la même chose à ce sujet. Mais pour lui de tout faire pour que son équipe se qualifie pour les séries éliminatoires, il ne peut pas aider le 8 et je ne peux pas aider le 3. C’est un endroit un peu bizarre.

“Mais, bien sûr, je sais où il se situe parce que je suis de la même manière. Nous voulons qu’une voiture RCR soit en séries éliminatoires cette année. C’est juste un endroit difficile car nous n’allons évidemment pas sortir là-bas et se foutre parce qu’aucun de nous ne participera aux séries éliminatoires si quelqu’un de nouveau gagne. C’est juste une situation très complexe. “

Une autre bataille intéressante est de savoir qui remportera le championnat de la saison régulière des Cup Series ? Kyle Larson et Denny Hamlin ont été les deux meilleurs pilotes pratiquement tout l’été. Larson mène Hamlin de 28 points, mais Hamlin a été l’un des pilotes les plus constants toute l’année et cherche sa première victoire en Cup Series en 2021.

“Avec une place en séries encore disponible, je suis sûr que ça va être intense”, a déclaré Larson. “(Deuxième place au classement) Denny (Hamlin) court bien à Daytona, donc je suis content que nous ayons un peu de coussin dans les points. Mais cette avance peut disparaître en un instant, alors j’espère éviter toute la folie et avoir une bonne finition solide.