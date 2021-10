Heure, chaîne et comment regarder Colts contre 49ers

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’édition de ce soir de Sunday Night Football mettra en vedette deux équipes qui cherchent à jouer un football plus cohérent. Les Colts d’Indianapolis, qui ont un dossier de 2-4, affronteront les 49ers de San Francisco qui, assis à 2-3 sur l’année. Le match de ce soir débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Le jeu sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, l’application NBC Sports et l’application Yahoo Sports.

Bien que les Colts aient une fiche de 2-4, ils occupent la deuxième place de l’AFC Sud. La semaine dernière, les Colts ont dominé les Texans de Houston 31-3, et le porteur de ballon Jonathan Taylor a mené l’équipe avec 145 verges et deux touchés en seulement 14 courses. Le receveur large TY Hilton a fait ses débuts en 2021 la semaine dernière et a capté quatre passes pour 80 verges.

« C’était amusant, mec », a déclaré Hilton, qui a raté les cinq premiers matchs de la saison, après le match, sur le site officiel de l’équipe. « La foule avait l’énergie – c’était un peu émouvant de sortir du tunnel. Le simple fait d’entendre ces fans, mec, en vaut la peine. Et puis être dans les vestiaires avec cette équipe, ce groupe de gars est incroyable, et juste l’énergie, le jus, que je leur apporte, vous l’avez (vu) aujourd’hui. Ils se nourrissent juste de mon énergie ; le simple fait d’être là-bas apporte tellement (beaucoup) de sourires, tellement d’enthousiasme à cette équipe, et je viens de signifie tellement pour eux. Alors je suis content de l’avoir fait.

Après avoir remporté les deux premiers matchs de la saison, les 49ers ont subi trois défaites consécutives. Et ce qui rend les choses plus frustrantes pour les 49ers, c’est qu’ils ont perdu les trois matchs de sept points ou moins. Lorsque les 49ers commenceront le match de ce soir, ils seront privés du quart-arrière Trey Lance et des plaqués défensifs Javon Kinlaw et Maurice Hurst en raison de blessures. La bonne nouvelle est que le quart-arrière Jimmy Garoppolo revient à l’action après une interruption de trois semaines.

« Cette chose » de quelques semaines « était un peu agressive, est sortie avec ça », a déclaré Garoppolo, selon ESPN. « Je l’ai déjà fait dans le passé, des blessures similaires à cela. Donc, c’était juste que je connaissais en quelque sorte mon corps et je savais que cela allait prendre quelques semaines. C’était juste une petite traction. Ce n’était pas quelque chose de trop sérieux. »