Heure, chaîne et comment regarder Colts contre Ravens

La semaine 5 de la saison de la NFL se termine ce soir avec un concours AFC intéressant. Les Colts d’Indianapolis chercheront à faire avancer les choses contre les Ravens de Baltimore lors du Monday Night Football. Le match débutera à 20 h 15 HE sur ESPN. Il sera diffusé sur ESPN +, l’application ESPN et l’application Yahoo Sports.

Après avoir perdu les trois premiers matchs de l’année, les Colts ont remporté une victoire de 27-17 sur les Dolphins de Miami. Le quart-arrière Carson Wentz, qui a rejoint les Colts des Eagles de Philadelphie au cours de la dernière saison morte, a lancé pour 228 verges et deux touchés dans la victoire. Le porteur de ballon Jonathan Taylor a également connu un gros match, se précipitant pour 103 verges et un touché.

« Nous savons que notre attaque est conçue pour exécuter le ballon, et nous n’avons pas fait aussi bien jusqu’à ce point de la saison », a déclaré l’ailier rapproché Mo Alie-Cox, qui a eu deux réceptions de touché ce jour-là, selon l’officiel de l’équipe. site Internet. « Nous avons en quelque sorte commencé la semaine dernière, alors nous voulions en quelque sorte reprendre cela, alors cette semaine, nous sommes sortis, nous avons lancé le ballon bien tôt, et cela vient d’ouvrir le jeu de passes – une partie du jeu d’action trucs et nos routes de croisement et différentes choses comme ça. Nous devons donc continuer à construire sur cet élan. »

Les Ravens ont remporté leurs trois derniers matchs après avoir perdu contre les Raiders de Las Vegas en prolongation lors du premier match de la saison. Le quart-arrière Lamar Jackson a lancé pour 1 077 verges et quatre touchés tout en se précipitant pour 279 verges et deux touchés en quatre matchs cette année. Les Colts auront du mal à défendre Jackson qui a battu le record de verges au sol en une saison contre un quart-arrière en 2019.

« Ce sera différent la semaine prochaine et la semaine d’après. Ce sera toujours différent », a déclaré l’entraîneur des Ravens John Harbaugh sur le site officiel de l’équipe. « Vous devez toujours être prêt pour toutes les différentes choses que vous pouvez obtenir, car dans n’importe quel match, il peut y avoir quelque chose qui peut vraiment vous poser un problème. Je pense vraiment que Greg et ces gars font un excellent travail avec ça. Nous essayons pour rester au top et essayer d’anticiper ce que nous allons obtenir. » Les Colts cherchent à décrocher une victoire pour rester à la deuxième place de l’AFC Sud. Les Ravens doivent gagner pour rester au sommet de l’AFC Nord.