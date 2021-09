Heure, chaîne et comment regarder Cook Out Southern 500

Les éliminatoires de NASCAR commencent dimanche soir et le Cook Out Southern 500 est la première des 10 courses où 16 pilotes s’affronteront pour le championnat Cup Series. Kyle Larson a remporté le championnat des Cup Series en saison régulière, mais cet élan se poursuivra-t-il en séries éliminatoires? Le Cook Out Southern 500, qui se déroule au Darlington Raceway à Darlington, en Caroline du Sud, commence à 18 h HE sur NBCSN.

Comme mentionné, Larson cherche à poursuivre sa domination après avoir été suspendu pendant la majeure partie de la saison 2020. La star de NASCAR de 29 ans a remporté quatre courses au cours de la saison régulière et a terminé troisième dans deux des trois dernières épreuves. Larson sait qu’il a une occasion en or de faire quelque chose de vraiment spécial cette année.

C’est maintenant. Retweetez si vous êtes prêt pour le début des #NASCARPlayoffs sur @TooToughToTame ! pic.twitter.com/gL2KK7RggT – NASCAR (@NASCAR) 5 septembre 2021

“J’ai l’impression d’être une personne beaucoup plus mature sur et en dehors de la piste de course. Je pense que toute l’expérience de grandir m’a finalement rendu meilleur tout autour”, a déclaré Larson cette semaine, selon Motorsport.com. “Je pense pouvoir courir autant que je l’ai fait l’année dernière et lutter – j’ai couru 96 fois, quelque chose comme ça, et j’en ai gagné 46. J’étais probablement en mesure de viser une victoire dans 80 courses ou plus.”

Chase Elliott, le champion en titre de la Cup Series, est sur la bonne voie pour tout gagner à nouveau. Il est cinquième au classement des séries éliminatoires et a terminé dans le top 10 lors des quatre dernières courses de la saison régulière. PopCulture.com s’est récemment entretenu avec Elliott qui a révélé comment il pouvait remporter deux titres consécutifs en Cup Series.

“Nous devons juste atteindre un sommet au bon moment”, a déclaré Elliott. “C’est vraiment ce que nous avons fait de mieux l’année dernière, c’est que nous avons vraiment atteint un sommet au bon moment et que nous sommes devenus chauds pour une séquence de courses qui était un timing parfait. Et malheureusement, vous ne pouvez pas toujours établir cela. Ce n’est pas seulement quelque chose que vous peut juste claquer des doigts et faire bouger les choses. C’est beaucoup de travail acharné. C’est beaucoup d’efforts. Et cela vient de tout le monde dans notre magasin de course, de tout le monde sur la route. Moi-même, notre aide hors-piste. Tout doit vraiment cliquez au bon moment.” Les 16 pilotes s’affronteront dans trois courses avant que quatre ne soient éliminés pour la ronde des 12, qui débutera le 26 septembre. La course de championnat aura lieu le 7 novembre.