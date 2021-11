Heure, chaîne et comment regarder Cowboys vs Vikings

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La semaine 8 de Sunday Night Football mettra en vedette deux équipes qui sont au cœur de la course aux éliminatoires de la NFC. Les Cowboys de Dallas (5-1) sont au sommet de la NFC East, et les Vikings du Minnesota (3-3) conservent actuellement la dernière place en séries éliminatoires de la conférence. Le match de ce soir commencera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Cowboys sont sur une lancée et semblent prêts à remporter la NFC East. Après avoir perdu contre les Buccaneers de Tampa Bay lors du premier match de la saison, ils ont remporté cinq victoires de suite et ont une avance considérable dans la division. Ils sortent d’une semaine de congé, mais tous les regards seront tournés vers le quart-arrière Dak Prescott, qui souffre d’une blessure au mollet. Il a été limité à l’entraînement toute la semaine et ce sera une décision de temps de jeu.

« J’aimerais penser que Dak peut y aller et le pensera, a déclaré le propriétaire et directeur général des Cowboys, Jerry au Dallas Morning News. Nous verrons comment les choses fonctionnent à l’entraînement, mais je dirais que les choses se présentent bien en ce moment à propos de Dak. » Jusqu’à présent cette saison, Prescott a complété 73,1% de ses passes pour 1 813 verges, 16 touchés et quatre interceptions avec une note de 115 passeurs.

Les Vikings ont remporté leurs deux derniers matchs et ont deux matchs de retard sur les Packers de Green Bay dans la NFC North. Le quart-arrière Kirk Cousins ​​a été efficace toute l’année, complétant 69,5% de ses passes pour 1 769 verges, 13 touchés et seulement deux interceptions. Et tandis que les Vikings ont joué un bon football au cours des quatre dernières semaines, ils savent qu’ils doivent monter d’un cran pour atteindre les séries éliminatoires, et cela commence ce soir contre les Cowboys.

« Je suis épuisé », a déclaré le quart-arrière Cousins ​​la semaine dernière, selon ESPN. « C’est une corvée absolue tous les dimanches, et cela prend tout ce que j’ai, et j’ai été de l’autre côté de ces pertes au cours de ma carrière au cours des 10 dernières années. C’est gratifiant de savoir ce que ressent l’autre côté aussi, et de appréciez vraiment quand vous faites le jeu et gagnez. » La dernière fois que les Vikings ont atteint les séries éliminatoires, c’était en 2019 où ils ont perdu en ronde divisionnaire contre les 49ers de San Francisco.