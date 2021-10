Heure, chaîne et comment regarder Hollywood Casino 400

Il ne reste que deux courses avant la course du championnat NASCAR Cup Series le mois prochain, et un pilote a déjà poinçonné son billet pour Phoenix. L’un des sept pilotes en séries éliminatoires tentera de décrocher une place dans la course de championnat dimanche au Hollywood Casino 400 du Kansas Speedway à Kansas City, Kansas. La bataille commencera à 15 h HE sur NBCSN et l’application NBC Sports.

La semaine dernière, Kyle Larson a gagné au Texas Motor Speedway la semaine dernière, décrochant une place dans la finale du championnat 4. Ce fut une année solide pour Larson après avoir été suspendu pendant la majeure partie de la saison 2020. Il a remporté huit courses de Cup Series cette année, dont trois des cinq dernières. Plus tôt dans la semaine, on a demandé à Larson sur Twitter quel conducteur à la retraite il aimerait affronter.

« Il y a une poignée de gars avec qui j’ai pu courir et qui sont maintenant à la retraite avec lesquels j’aurais aimé pouvoir courir à leur apogée. Tony Stewart. Jeff Gordon. Je dois être dans la même course avec Mark Martin peut-être une ou deux fois , a déclaré Larson. « Je sais que je l’ai fait pour ma première course en Coupe. Mark Martin en serait un autre. J’ai entendu beaucoup de gens dire qu’il est le pilote automobile le plus talentueux avec lequel ils ont eu l’occasion de travailler. Mark serait également sur cette liste. »

Larson ne peut piloter que dimanche puisqu’il est dans le championnat. Mais qui a les meilleures chances de le rejoindre ? Denny Hamlin, qui a remporté sa première course Cup Series de l’année le mois dernier, occupe la troisième place du classement derrière Larson et Ryan Blaney. Et en ce qui concerne la course de dimanche, Hamlin a déclaré qu’il était convaincu qu’il obtiendrait une performance qui le placerait dans les quatre derniers.

« Nous avons trouvé une configuration qui fonctionne vraiment bien pour moi. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui a cliqué, mais les quatre dernières courses ont été vraiment bonnes pour nous », a déclaré Hamlin. « J’aime vraiment cette piste de course. C’est lisse, c’est large, vous pouvez vraiment travailler les voies quand vous en avez besoin. C’est une piste de course amusante et une que nous avons encerclée que nous pourrions éventuellement gagner et frapper notre billet. »