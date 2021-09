Heure, chaîne et comment regarder la course nocturne des Bass Pro Shops

Samedi est un grand jour pour NASCAR car 14 pilotes se disputeront 10 places en séries éliminatoires. Denny Hamlin et Martin Truex Jr. se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, et le reste du peloton sera déterminé lors de la course nocturne Bass Pro Shops au Bristol Motor Speedway dans le Tennessee. La course débutera à 19 h 30 HE et sera diffusée sur NBCSN et l’application NBC Sports.

Hamlin et Truex sont au prochain tour des séries éliminatoires car ils ont remporté les deux dernières courses. Les quatre pilotes sur la bulle sont Alex Bowman, Tyler Reddick, William Byron et Michael McDowell. Ce serait une fin décevante pour une belle saison pour McDowell, qui a remporté sa première course en Cup Series cette saison (Daytona 500).

“Nous avons plus de vitesse et plus de potentiel dans nos voitures de course et plus de top 10 et plus de top cinq que nous n’en avons jamais eu, donc dans l’ensemble, ce fut une excellente année”, a déclaré McDowell en parlant de sa performance lors des deux dernières courses, par NASCAR.com. “Les séries éliminatoires ont été vraiment décevantes et ce qui est si décevant à ce sujet, pour moi et pour tous nos gars, c’est que ce sont des erreurs. Ce n’est pas un manque de vitesse et mes gars ont fait un excellent travail de préparation pour les séries éliminatoires et nous avons en fait eu une bonne vitesse à Darlington et à Richmond et nous n’avons rien à montrer. nous avions une voiture de la 10e à la 15e place sur ces deux circuits, ce qui est vraiment bon pour nous.

Truex est heureux d’être dans la ronde des 12 après avoir remporté le Federated Auto Parts 400 Salute to Responders la semaine dernière. Le joueur de 41 ans a bâti une carrière au Temple de la renommée, remportant la Cup Series en 2017 et 31 courses Cup Series en 18 ans. Depuis qu’il a remporté la Cup Series, Truex a terminé deuxième à deux reprises au cours des trois dernières années.

“C’est vraiment un soulagement d’avoir cette victoire et de ne pas avoir à s’inquiéter pour Bristol cette semaine”, a déclaré Truex. “J’aime courir là-bas et nous avons eu de très bonnes voitures, mais pour une raison quelconque, nous n’avons eu aucune chance du côté de la Coupe. et cela nous est arrivé à Bristol.