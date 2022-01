Heure, chaîne et comment regarder la Géorgie contre l’Alabama

La saison de football universitaire se termine ce soir. Au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis, dans l’Indiana, les Bulldogs de Géorgie affronteront l’Alabama Crimson Tide lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire. Le concours débutera à 20 h HE sur ESPN. Les fans peuvent voir des vues alternatives du jeu sur ESPN 2, ESPNU et ESPNEWS. Georgia vs. Alabama sera également diffusé sur ESPN.com et l’application ESPN.

La Géorgie (13-1) a dominé toute la saison. Les Bulldogs se vantent de la défense n ° 1 au pays, qui comprend le joueur de ligne défensive Jordan Davis, qui a remporté le trophée Outland et le prix Chuck Bednarik. La Géorgie vient de remporter une victoire 34-11 sur le Michigan en demi-finale des éliminatoires du football universitaire. Cependant, sa seule défaite est survenue contre l’Alabama lors du match de championnat SEC en décembre.

« Indianapolis a été le théâtre de nombreux championnats nationaux que j’ai pu regarder en grandissant et j’étais ravi de jouer dans un endroit aussi formidable », a déclaré l’entraîneur-chef de Géorgie Kirby Smart lors de sa conférence de presse virtuelle la semaine dernière. « Et on dirait que nous avons de la chance de ne pas jouer à l’extérieur en fonction de la météo dont j’entends parler. Nos gars sont excités et excités de travailler et de vraiment prendre une autre photo et d’aller jouer avec ces gars. Et ils ont beaucoup de respect pour l’Alabama et l’entraîneur Saban et tout ce qu’ils ont pu faire. Et nous savons que nous devons jouer l’un de nos meilleurs matchs et nos gars sont ravis de cette opportunité. «

L’Alabama (13-1) est le champion national en titre et a été l’équipe la plus dominante de tout le football universitaire au cours de la dernière décennie. L’entraîneur-chef Nick Saban dirige l’équipe et cherche à remporter son septième titre national en Alabama et son huitième au total. La seule défaite de Crimson Tide est survenue contre Texas A&M au milieu de la saison, mais ils ont semblé solides depuis.

« Je pense qu’il est assez évident que nous sommes très, très fiers de notre équipe, de toutes les personnes qui ont travaillé dur tout au long de l’année pour créer cette opportunité pour notre équipe », a déclaré Saban lors de sa conférence de presse virtuelle la semaine dernière. « L’équipe a surmonté beaucoup d’adversité et de résilience au cours de l’année. Et vraiment, vraiment extrêmement fière de la façon dont elle s’est en quelque sorte mise en position d’avoir une chance de gagner un championnat. Ça va être un énorme défi pour nous de jouer contre, je pense, l’une des meilleures équipes ou la meilleure équipe du pays en termes de régularité et de performance et de la façon dont ils ont joué tout au long de l’année. »