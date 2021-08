Heure, chaîne et comment regarder la série Starz Pro Wrestling

C’est enfin là. La série dramatique de lutte professionnelle Heels sera présentée en première sur Starz ce soir et mettra en vedette Stephen Amell, connu pour avoir joué dans la série CW Arrow. La première de la série de Heels est diffusée à 21 h HE sur Starz. L’épisode peut également être vu sur l’application Starz.

Ameel incarne Jack Spade qui dirige une promotion de lutte indépendante familiale, la Duffy Wrestling League (DWL). Il a repris la promotion après la mort de son père et est également le champion en titre de la DWL. Jack Spade est un talon dans DWL tandis que son frère, Ace Spade (Alexander Ludwig), est le meilleur babyface de la promotion.

“J’ai regardé le premier épisode, mon manager a regardé le premier épisode, et il m’a fait l’un des plus beaux compliments”, a déclaré Amell lors d’une conférence de presse. “Il a dit: ‘Tu sais, mec’, dit-il, ‘C’est sorti comme je l’avais imaginé, finalement sur la page quand j’ai lu le premier script.’ C’est donc un énorme compliment parce que je ressens la même chose, personnellement, et l’autre point à retenir aussi, c’est que l’hospitalité du Sud est une chose réelle. J’ai adoré tourner en Géorgie, j’ai adoré notre équipe, j’ai adoré les gens. Et oui, j’espère que nous avoir la chance de revenir en arrière et d’en faire plus, car les circonstances dans lesquelles nous avons terminé cette première saison étaient intimidantes.”

Amell et Ludwig jouent dans Heels aux côtés d’Alison Luff, Mary McCormack, Chris Bauer, Kelli Berglund, Allen Maldonado et James Harrison, double champion du Super Bowl avec les Steelers de Pittsburgh. Au cours de la conférence de presse, Harrison a parlé du processus de formation pour se préparer à la série.

“Pour être honnête, la nature physique de faire les choses n’était pas si difficile”, a déclaré Harrison. “C’était la compréhension et l’apprentissage des techniques de ce que vous devez faire. Donc, la lutte n’est pas seulement d’aller là-bas et je vais imposer ma volonté à ce gars et lui faire faire ce que je veux de lui à faire. Vous travaillez en fait les uns avec les autres. Nous essayons donc de faire en sorte que cela ait l’air aussi réel que possible et aussi sûr que possible, mais faites comme si j’essaie de vous blesser le plus possible .”