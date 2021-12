Heure, chaîne et comment regarder l’Alabama contre Cincinnati

Les éliminatoires du football universitaire commencent aujourd’hui. Le premier match de demi-finale sera le Cotton Bowl entre l’Alabama Crimson Tide et les Bearcats de Cincinnati. Le match d’aujourd’hui débutera à 15 h 30 HE sur ESPN. Il sera également diffusé sur ESPN.com et l’application ESPN.

L’Alabama (12-1) a débuté la saison en tant qu’équipe n°1 du pays. Mais au milieu de la saison, le Crimson Tide a perdu contre Texas A&M, ce qui a conduit les Bulldogs de Géorgie à prendre la première place. L’Alabama s’est enfui depuis la défaite et a battu la Géorgie dans le championnat SEC pour redevenir la meilleure équipe du pays. L’équipe est dirigée par le quart-arrière Bryce Young qui a remporté le trophée Heisman plus tôt ce mois-ci.

(Photo : Lucille Roberts)

« Je pense qu’il maîtrise parfaitement l’offensive, comprend vraiment l’offensive », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban aux journalistes cette semaine, selon 247Sports. « Peut vraiment aider à mettre en œuvre des choses, qu’il s’agisse de protections, de jeux de course, de lecture de la défense, de prise de décisions rapides et instinctives quant à l’endroit où il lance le ballon. Et il le lance très précisément. Et il a fait des progrès constants dans ce domaine tout au long de l’année. «

Cincinnati (13-0) est entré dans l’histoire en étant la première équipe du groupe des cinq à atteindre les éliminatoires du football universitaire. Des quatre équipes en séries éliminatoires, Cincinnati est la seule équipe invaincue, et la seule défaite de l’équipe au cours des deux dernières saisons a été contre la Géorgie au Peach Bowl en janvier. L’entraîneur-chef des Bearcats, Luke Fickell, a radicalement changé le programme. Après une saison 4-8 en 2017, Fickell n’a perdu que six matchs au cours des quatre dernières années.

« Cela a été long à venir, c’est la particularité d’avoir environ trois semaines et demie », a déclaré Fickell, selon le Cincinnati Enquirer. « Pas seulement pour se préparer, mais pour que tout soit prêt pour cette incroyable opportunité que nos gars nous ont donnée arrive enfin à ce point. Je sais que nos gars sont excités. Je sais que nos gars se préparent et réfléchissent à cela depuis un bon bout de temps. tandis que et sont vraiment, vraiment excités. »

Une autre chose à noter à propos de ce jeu est que Goodyear a récemment annoncé un accord pluriannuel avec la Cotton Bowl Athletic Association renouvelant son parrainage du Goodyear Cotton Bowl Classic. « Tout comme le Cotton Bowl, Goodyear est depuis longtemps lié au football universitaire en améliorant l’expérience du match, que ce soit grâce à la couverture aérienne du dirigeable ou aux statues d’art des pneus plus grandes que nature. » Todd Macsuga, directeur général, Marketing de la marque, Goodyear Amérique du Nord, a déclaré dans un communiqué. « Cet accord s’inscrit dans la continuité de notre engagement envers le sport et nous permet de célébrer l’énergie qu’il faut pour participer aux plus grands affrontements du football universitaire pour les années à venir. »