Heure, chaîne et comment regarder le bowling au Glen

NASCAR est de retour après une pause de deux semaines. Dimanche, la NASCAR Cup Series revient avec le Go Bowling at The Glen at Watkins Glen International à New York. La course débutera à 15 h HE et sera diffusée sur NBCSN.

Chase Elliott semble aimer Watkins Glen International, car il a remporté les deux dernières courses du parcours. Avec les séries éliminatoires qui approchent à grands pas, Elliott cherche à consolider sa place et à tenter sa chance dans un titre de série de coupes. Il y a d’autres pilotes – comme Denny Hamlin, Kyle Busch et Martin Truex Jr. – qui pourraient remporter la victoire dimanche, mais il est difficile d’être contre Elliott, qui semble avoir beaucoup de succès sur les circuits routiers.

La victoire de .@chaseelliott en 2018 au @WGI était le début d’une carrière qui allait décoller ! pic.twitter.com/mMezihE3UR – NASCAR (@NASCAR) 6 août 2021

Un autre pilote à surveiller est Ryan Blaney, qui partira troisième au Go Bowling at The Glen. Comme mentionné par NASCAR.com, Blaney se sent bien sur les circuits routiers mais sait qu’il doit réparer certaines choses afin de faire des dégâts dans la dernière partie de la saison des séries de coupe.

« Je pense qu’en ce moment, personnellement, nous avons des choses à nettoyer. Je pense que nous avons fait du très bon travail pour rendre nos voitures plus compétitives », a déclaré Blaney. « Je pense que vous avez vu au New Hampshire que toutes les voitures Penske étaient très rapides. Brad [Keselowski] et j’ai gagné les deux étapes et nous avons mené un tas de tours et non seulement nos voitures se sont améliorées, mais toutes les Ford, je pense, ont fait un grand pas en avant avec les 10 victoires. Kévin [Harvick] a très bien fonctionné.

🤔 Jetez un œil aux cotes @BetMGM pour l’action de ce week-end à @WGI ! pic.twitter.com/qu2XwKwO8R – NASCAR (@NASCAR) 6 août 2021

“Le 21 était bon, donc je pense que nous avons tous fait un grand pas en avant, mais cela mis à part, nous devons nettoyer certains trucs dans d’autres domaines et avoir des arrêts plus fluides et des choses comme ça, et juste mettre des journées entières Nous travaillons sur la vitesse en ce moment et puis il y a des choses à nettoyer de l’autre côté et je pense que nous pouvons le faire. “